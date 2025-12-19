Ανατιμήσεις στα μηνιαία πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης από 1 ευρώ στα 3 ευρώ, εισηγείται ενόψει του νέου έτους η ΕΥΔΑΠ, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την αναθεώρηση των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αττική. Αμέσως μετά τις γιορτές αναμένονται οι αντίστοιχες εγκρίσεις και για τα τιμολόγια της ΕΥΑΘ στη Θεσσαλονίκη για την οποία η πρόταση είναι να μπει αύξηση στα επίπεδα του 3%.

Η ΕΥΔΑΠ, επικαλείται τη σημαντική αύξηση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους, αλλά και την ανάγκη χρηματοδότησης ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος υποδομών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή νερού, η μείωση των διαρροών και η θωράκιση του συστήματος απέναντι στα φαινόμενα λειψυδρίας.

Η πρόταση της ΕΥΔΑΠ, η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, βασίζεται σε πλήρη τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση και έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού μοντέλου που εποπτεύεται από τη ΡΑΑΕΥ. Η Αρχή καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να καθορίσει τα επιτρεπόμενα έσοδα της εταιρείας, προκειμένου να καθοριστούν οι τελικές τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς τους.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα μηνιαία πάγια θα αναπροσαρμοστεί κατά 1 ευρώ το πάγιο ύδρευσης, δηλαδή από 1 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα θα ανέβει στα 2 ευρώ, ενώ εισάγεται πάγιο 1 ευρώ στην αποχέτευση πλέον ΦΠΑ τον μήνα, ώστε οι πάγιες χρεώσεις να ανταποκρίνονται στα σημαντικά έργα υποδομής που επιβάλλεται να γίνουν κυρίως λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Πάντως, οι αυξήσεις θα περιοριστούν στο πάγιο καθώς δεν θα υπάρξουν ανατιμήσεις στις κλίμακες κατανάλωσης.

Μεγαλύτερες αναπροσαρμογές προβλέπονται στην κατανάλωση νερού στον τομέα της βιομηχανίας αλλά κι από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κατηγορία στην οποία οι αυξήσεις θα κυμανθούν από πάνω 32% έως 34%.

Αντίστοιχα οι χρεώσεις κατανάλωσης του νερού αλλά και της αποχέτευσης παραμένουν αμετάβλητες.

Παράλληλα θα μειωθούν τα τιμολόγια που απευθύνονται σε οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι, υπερήλικες) καθώς μηδενίζεται οποιαδήποτε πάγια χρέωση και δεν αλλάζουν οι τιμές σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης.

Η ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για τον προσδιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους και των στοιχείων τιμολογιακής πολιτικής της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου 2025-2029, με στόχο τη διαφάνεια και την ενεργή συμμετοχή ενδιαφερομένων, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις έως τις 28 Δεκεμβρίου 2025.

«Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ανακοινώνει σήμερα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το Χρηματοοικονομικό Κόστος και την Τιμολογιακή Πολιτική της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου 2025–2029, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) ΥΠΕΝ/ΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024.

Η δημόσια διαβούλευση αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν παρατηρήσεις και απόψεις σχετικά με την εισήγηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., τόσο ως προς το Χρηματοοικονομικό Κόστος όσο και ως προς την Τιμολογιακή Πολιτική της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@raaey.gr, μέχρι και την Κυριακή 28.12.2025.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, εκτός αν ο συμμετέχων αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας ειδικό λόγο που αφορά εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο».

Η ανακοίνωση – ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ

Σε ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., βάσει του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοίνωσε τρεις εξελίξεις οικονομικής και ρυθμιστικής σημασίας. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλει πρόταση στη ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο 2025-2029, την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για το 2024 με έκδοση πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη, καθώς και τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων για φορολογικές επιβαρύνσεις που αφορούν τις χρήσεις 2020-2023.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΥΔΑΠ αναφέρει τα ακόλουθα:

«Υποβολή πρότασης στη ΡΑΑΕΥ, έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το 2024 και υπολογισμός πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων χρήσεων 2020-2023

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει μετά από την με αριθμό 212/19.05.2025 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1054/05.06.2025 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως εξής:

1. Υποβολή πρότασης στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο (2025-2029) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5037/2023 και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο πλαίσιο της από 18.12.2025 συνεδρίασής του, αποφάσισε την υποβολή πρότασης προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) για τον καθορισμό των τιμολογίων των υπηρεσιών ύδατος, τα οποία θα εγκριθούν με απόφαση πενταετούς ισχύος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12Α του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), το οποίο εισήχθη

με το άρθρο 11 του Ν. 5037/2023. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης σχετικά με τον προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους των υπηρεσιών ύδατος για τα έτη της 1ης Ρυθμιστικής Περιόδου, βάσει των ετήσιων συνιστωσών υπολογισμού που ορίζονται στο άρθρο 4 και το Παράρτημα Ι της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994/2024.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω πρόταση πρόκειται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Διευκρινίζεται ότι η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. είναι αρμόδια για τον τελικό προσδιορισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και κατά συνέπεια για τον καθορισμό των νέων τιμολογίων της.

2. Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το 2024

Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2024, που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024), εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό, στις 28.11.2025, χωρίς επιφύλαξη, με θέμα έμφασης που αναφέρεται σε ερώτημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως προς την υποχρέωση καταχώρισης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη Δήλωση Περιουσιολογίου Ε9 της Εταιρείας.

3. Υπολογισμός πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων χρήσεων 2020-2023

Σε συνέχεια της από 27 Νοεμβρίου 2025 ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) για το 2019, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπέβαλε για το 2024 τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυψε συνολική επιβάρυνση ύψους 1,90 εκατ. ευρώ περίπου. Αναφορικά με τις ανέλεγκτες από το Κ.Ε.ΜΕ.Φ. χρήσεις, 2020, 2021, 2022 και 2023, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προχώρησε σε σχηματισμό πρόσθετης εκτιμώμενης επιβάρυνσης για φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, ύψους 3,72 εκατ., €, 2,38 εκατ. €, 2,61 εκατ. € και 1,39 εκατ.€ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είχε σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις € 2,4 εκατ. περίπου η οποία περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις».