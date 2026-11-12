Μία ακόμη αρνητική επίδοση καταγράφει η Ελλάδα στα στοιχεία της Eurostat για το 2025, καθώς περισσότεροι από τους μισούς πολίτες δηλώνουν ότι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν ένα απρόβλεπτο οικονομικό έξοδο.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Ελλήνων που δεν μπορούν να καλύψουν μία έκτακτη δαπάνη ανέρχεται στο 50,5%, από 43,9% το 2024. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν επτά ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν χρόνο.

Την ίδια στιγμή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφεται η αντίθετη τάση, καθώς ο αντίστοιχος μέσος όρος υποχώρησε στο 29,2%, από 30% το 2024.

Η διαφορετική πορεία Ελλάδας και ΕΕ αποτυπώνεται ακόμη πιο καθαρά εάν εξεταστούν τα στοιχεία των τελευταίων ετών. Για την Ελλάδα, το 50,5% αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση από το 2018, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 29,2% είναι το χαμηλότερο ποσοστό της ίδιας περιόδου.

Αυξάνονται οι μισθοί, αλλά επιδεινώνεται η οικονομική ασφάλεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με την εξέλιξη των εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον μέσο προσαρμοσμένο μισθό πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα, την περίοδο 2022-2025 οι ετήσιες αποδοχές αυξήθηκαν από 16.515 ευρώ σε 18.772 ευρώ.

Η αύξηση αντιστοιχεί σε 13,7% ή 2.257 ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ένα απρόβλεπτο έξοδο αυξήθηκε από 43,6% σε 50,5%.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η βελτίωση των ονομαστικών εισοδημάτων δεν μεταφράζεται με την ίδια ταχύτητα σε μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια για τα νοικοκυριά.

Με μεγάλη διαφορά πρώτη η Ελλάδα

Πίσω από την Ελλάδα βρίσκονται, σε σημαντική απόσταση:

Λετονία: 43,7%

43,7% Βουλγαρία: 42,4%

42,4% Λιθουανία: 41,1%

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε:

Ολλανδία: 15,3%

15,3% Τσεχία: 18,7%

18,7% Μάλτα: 18,7%

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυσμενή θέση των ελληνικών νοικοκυριών σε ό,τι αφορά την οικονομική τους ανθεκτικότητα απέναντι σε απρόβλεπτες δαπάνες.

Πρωτιά και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στην κατηγορία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Το 2025, το 41,8% των Ελλήνων είχε κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή, η οποία μπορούσε να αφορά απλήρωτες δόσεις στεγαστικού δανείου, ενοίκια, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας ή άλλες υποχρεώσεις σε δόσεις.

Στην καταγραφή δεν περιλαμβάνονται υπεραναλήψεις, πιστωτικές κάρτες και άτυπα δάνεια.

Η απόσταση της Ελλάδας από τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι μεγάλη.

Ακολουθούν:

Ρουμανία: 18,5%

18,5% Βουλγαρία: 18,2%

18,2% Ισπανία: 13,2%

Αντίθετα, ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εμφανίζουν η Τσεχία με 3,3%, η Ολλανδία με 3,5% και η Πολωνία με 3,8%.

Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται μόλις στο 9,2%, γεγονός που σημαίνει ότι το ελληνικό ποσοστό είναι περίπου 4,5 φορές υψηλότερο.

Ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις οικογένειες με παιδιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι οικονομικές δυσκολίες είναι ακόμη πιο έντονες σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φτάνει στο 55,2% για μονογονεϊκά νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά, ενώ διαμορφώνεται στο 48,3% για οικογένειες με δύο ενήλικες και τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι σημαντικό μέρος της φορολογικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης έχει παρουσιαστεί ως μέτρο ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών και ιδιαίτερα εκείνων με δύο ή περισσότερα παιδιά.

Παρά τις παρεμβάσεις αυτές, τα δεδομένα της Eurostat δείχνουν ότι ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονη οικονομική πίεση και περιορισμένα περιθώρια για την κάλυψη ακόμη και έκτακτων αναγκών.