Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου στον στρατηγικής σημασίας αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

Η παρέμβαση του υπουργού έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το Ριάντ υποχρεώθηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και να «παγώσει» τις φορτώσεις πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, εξαιτίας επιθέσεων που εξαπέλυσαν ομάδες οι οποίες συνδέονται με το Ιράν.

Ο Κρις Ράιτ έσπευσε να διευκρινίσει πως τα λεγόμενά του αποτελούν απλώς μία «εκτίμηση», ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αναστολή λειτουργίας θα διαρκέσει μόνο «μερικές ημέρες». Παράλληλα, επισήμανε ότι η Σαουδική Αραβία, με τη συνδρομή του αμερικανικού στρατού, δρομολογεί ενέργειες ώστε να αυξηθεί η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η γεωπολιτική σημασία του αγωγού

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης, μήκους 1.200 χιλιομέτρων, διασχίζει την Αραβική Χερσόνησο και το τελευταίο εξάμηνο έχει μετατραπεί στην κύρια οδό εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Αυτό συμβαίνει επειδή τα στενά μεταξύ Ιράν και Ομάν παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ιράν. Μεταφέροντας ημερησίως 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα που καλύπτει το 4% με 5% της παγκόσμιας προσφοράς, ο αγωγός είναι ζωτικής σημασίας για τις αγορές.

Το κλείσιμό του, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας (της μεγαλύτερης εξαγωγού αργού στον κόσμο), εκτίναξαν την τιμή του πετρελαίου, η οποία ξεπέρασε το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Συνεργασία ΗΠΑ-Ριάντ στον απόηχο της επέλασης των Χούθι

Το σκηνικό της έντασης διαμορφώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησαν μια αιφνιδιαστική και σαρωτική επίθεση, καταλαμβάνοντας το σύνολο των υεμενιτικών ακτών στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του νευραλγικού Στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν το δίκτυο πληροφοριών τους για να συνδράμουν το βασίλειο. Όπως αποκάλυψε Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom) «διαθέτει μια μονάδα επί τόπου για να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να σχεδιάσει τη στήριξη των σαουδαραβικών δυνάμεων».

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φαίνεται να κρατά αποστάσεις από μια άμεση στρατιωτική σύγκρουση. Σύμφωνα με πηγές του ενημερωτικού ιστότοπου Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τα αιτήματα του Ριάντ για στρατιωτικά πλήγματα εναντίον των Χούθι, ενώ το Σάββατο (12/9) ο ίδιος παραδέχτηκε δημόσια πως οι αντάρτες είχαν απευθύνει έκκληση στην Ουάσιγκτον να μην παρέμβει στρατιωτικά.