Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σε μια περίοδο εντεινόμενης οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας σε διεθνές επίπεδο, κατατέθηκε σήμερα (20/11) στη Βουλή, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026. Παρόντες ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Αθανάσιος Πετραλιάς, ενώ μετά από την κατάθεση παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι βασικοί άξονες του νέου δημοσιονομικού πλαισίου.

Ο προϋπολογισμός του 2026 έρχεται σε μια χρονική στιγμή που οι εξελίξεις στο διεθνές γίγνεσθαι αναδιαμορφώνονται συνεχώς, με τις οικονομικές προκλήσεις να πολλαπλασιάζονται.

Ο φετινός προϋπολογισμός υιοθετεί τη φορολογική μεταρρύθμιση, την τόνωση των μισθών και την αναβάθμιση της στεγαστικής πολιτικής. Παράλληλα, ενισχύεται η επενδυτική δυναμική, τόσο μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και μέσω της συνέχισης κρίσιμων έργων που αλλάζουν την παραγωγική βάση της χώρας.

Κεντρικός στόχος του προϋπολογισμού είναι η ενίσχυση των διαθέσιμων εισοδημάτων και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, κυρίως για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες, που μαστίζονται από την ακρίβεια.

Το οικονομικό επιτελείο διατηρεί ουσιαστικά αμετάβλητες τις προβλέψεις του προσχεδίου που είχε κατατεθεί τον Οκτώβριο.

Βασικοί Μακροοικονομικοί Στόχοι για το 2026

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο, για το 2026 προβλέπονται:

-Ανάπτυξη και Δημοσιονομική Πορεία

-Ρυθμός πραγματικής ανάπτυξης 2,4%, υψηλότερος από την πρόσφατη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2,1%).

-Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δημοσιονομική προσαρμογή.

-Συνεχής αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, το οποίο αναμένεται να υποχωρήσει στο 137,6% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

-Περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 8,6%, επίδοση που αποτελεί την καλύτερη από το 2008.

Ειδικότερα, προβλέπεται άνοδος του ΑΕΠ 2,4% το 2026, από 2,2% εφέτος και 2,3% το 2024. Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί 1,7%, από 1,9% εφέτος και 2,1% το 2024. Η δημόσια κατανάλωση θα αυξηθεί 0,7%, από 1,4% εφέτος και -4,1% το πέρυσι. Οι συνολικές επενδύσεις θα κινηθούν ανοδικά κατά 10,2%, από 5,7% το 2025 και 4,5% το 2024. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν 4,5%, από 2,2% εφέτος και 1% πέρυσι.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν 4,6%, από 0,9% εφέτος και 5,5% το 2024. Ενώ, η ανεργία θα μειωθεί στο 8,6%, από 9,1% εφέτος και 10,1% πέρυσι.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε μέσα επίπεδα σε 2,2% το 2026, από 2,6% το 2025.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση, όσο και οι λοιπές παρεμβάσεις, που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μέσω της διαρθρωτικής αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη, ενισχύεται άμεσα το εισόδημα των πολιτών.

Παράλληλα, η μείωση των συντελεστών συνεπάγεται μεγαλύτερη ωφέλεια για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με κάθε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους.

Στο πλαίσιο της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης εισάγονται επιπλέον μέτρα με τοπικά χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το στεγαστικό πρόβλημα, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, η μείωση της φορολογίας ενοικίων σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, καθώς και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία με απαλλαγή των εξαρτώμενων τέκνων από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης.

Επιπροσθέτως, ενισχύεται το εισόδημα των συνταξιούχων μέσω της σταδιακής κατάργησης του συμψηφισμού των αυξήσεων των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, με την περαιτέρω αύξηση των συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, καθώς και με την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των ατόμων με αναπηρία με το ποσό των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Με βάση το προσχέδιο, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2025 και σε 2,8% το 2026, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε 0,6% το 2025 και σε -0,1% το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να παρουσιάσει για έκτο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 140%, με την πρόβλεψη να διαμορφώνεται σε 137,6%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Μόνιμα Μέτρα Στήριξης 1,76 δισ. ευρώ για τα Νοικοκυριά

Ο Προϋπολογισμός ενσωματώνει ένα εκτεταμένο πακέτο παρεμβάσεων συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και την ανακούφιση από φορολογικές επιβαρύνσεις.

1. Φορολογική Μεταρρύθμιση – Ελάφρυνση για 4 εκατ. φορολογούμενους

Με κόστος 1,2 δισ. ευρώ, αναμορφώνεται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Κύριες αλλαγές:

-Μείωση κατά 2 μονάδες των φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ.

-Ειδικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά:

Για οικογένειες με 4+ παιδιά, ο φόρος μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

2. Αυξήσεις Μισθών και Συντάξεων

Δημόσιος Τομέας:

Από τον Απρίλιο 2026 εφαρμόζεται οριζόντια αύξηση μισθών, συνδεδεμένη με την άνοδο του κατώτατου μισθού. Παράλληλα ενισχύονται τα ειδικά μισθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Συνταξιούχοι:

Προβλέπεται νέα αύξηση συντάξεων με βάση πληθωρισμό και ανάπτυξη, ενώ το 50% της αύξησης δεν θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

3. Παρεμβάσεις για Ακίνητα και Στέγαση

ΕΝΦΙΑ:

-Μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής).

-Πλήρης κατάργηση το 2027.

-Φορολογία Ενοικίων:

-Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% (από 35%) για εισοδήματα 12.000–24.000 ευρώ.

Τεκμήρια:

Μείωση κατά 30% κατά μέσο όρο από το 2026.

Επιστροφή Ενοικίου:

Παραμένει σε ισχύ η επιστροφή ενός μηνιαίου μισθώματος τον Νοέμβριο για κύρια και φοιτητική κατοικία, με ετήσιο κόστος 230 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις και Δημόσιες Δαπάνες

Η επενδυτική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί σημαντικά:

Αύξηση επενδύσεων 10,2%, μία από τις υψηλότερες στην ΕΕ.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενισχύεται σε 16,7 δισ. ευρώ.

Αμυντικές Δαπάνες:

Οι παραλαβές στρατιωτικού εξοπλισμού ανεβαίνουν στα 2,3 δισ. ευρώ για το 2026, από 1,7 δισ. το 2025.

Ο Προϋπολογισμός του 2026 επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική συνέπεια και στη στήριξη των πολιτών. Το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε μια χρονιά υψηλής ανάπτυξης, περαιτέρω αποκλιμάκωσης χρέους και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, χωρίς να «θυσιάζεται» η δημοσιονομική σταθερότητα.

«Αγκάθι ο πληθωρισμός»

Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό «αγκάθι». Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαπιστώνει ότι ο δομικός πληθωρισμός στις υπηρεσίες παραμένει επίμονα υψηλός, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προειδοποιήσει ότι οι τιμές στη χώρα ενδέχεται να κινηθούν πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Αν η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού εξελιχθεί πιο αργά από το αναμενόμενο, το διαθέσιμο εισόδημα θα δεχθεί πιέσεις και οι επενδυτικές αποδόσεις θα μειωθούν. Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει σταδιακά, στο 2,8% το 2025 και στο 2,3% το 2026. Παρότι ο δείκτης που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων αναμένεται να μειωθεί, η εκτιμώμενη άνοδος στις τιμές της ενέργειας προβλέπεται να συγκρατήσει τον συνολικό πληθωρισμό στο 2,4% το 2027.