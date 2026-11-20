Αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς, φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για τη στέγαση περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2027, που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή. Οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου δείχνουν ταχύτερη ανάπτυξη και υποχώρηση του πληθωρισμού, χωρίς όμως να σταματούν οι ανατιμήσεις που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά.

Το τελικό κείμενο κατέθεσαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, έναντι 2% φέτος, και πληθωρισμό 2,8%, από 4% το 2026. Η αποκλιμάκωση αυτή σημαίνει ότι οι τιμές αναμένεται να αυξάνονται με μικρότερη ταχύτητα, όχι ότι θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα.

Το κόστος των νέων μόνιμων παρεμβάσεων υπολογίζεται σε 2,28 δισ. ευρώ για το 2027. Πρόκειται για μέτρα που, σύμφωνα με το κείμενο του προϋπολογισμού, δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί, ενώ η εφαρμογή τους προβλέπεται σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Τι προβλέπεται για συντάξεις και μισθούς

Στις συντάξεις υπολογίζεται αύξηση 2,9% από τον Ιανουάριο του 2027, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης στα 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο του 2026, με επέκταση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Η ενίσχυση αφορά επίσης τις προβλεπόμενες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, ανασφάλιστων υπερηλίκων και δικαιούχων συντάξεων λόγω θανάτου.

Για το Δημόσιο προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027. Το καθαρό ποσό υπολογίζεται μεταξύ 257 και 389 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο στόχος για τον κατώτατο μισθό είναι να φτάσει από τα 920 στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, με δύο αυξήσεις: τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Αντίστοιχες αναπροσαρμογές προβλέπονται στους βασικούς μισθούς του Δημοσίου.

Στον ιδιωτικό τομέα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από την 1η Απριλίου 2027.

Οι φοροελαφρύνσεις και οι δικαιούχοι

Στις φορολογικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται μηδενισμός του συντελεστή για εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, από το φορολογικό έτος 2026.

Ανάλογη αλλαγή προβλέπεται για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα παιδιά, από το φορολογικό έτος 2027. Για τους μισθωτούς η ελάφρυνση προβλέπεται να φανεί στην παρακράτηση από τον Ιανουάριο, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες στις δηλώσεις του 2028.

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπονται, υπό προϋποθέσεις, απαλλαγές από προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία. Η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων σχεδιάζεται να μειωθεί από 55% σε 50%, από το φορολογικό έτος 2027.

Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη το 2027. Στην Αττική προγραμματίζεται μείωση κατά 50% το 2028 και πλήρης κατάργηση το 2029.

Νέο στεγαστικό πρόγραμμα και διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου

Στο στεγαστικό, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει το «Σπίτι μου ΙΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ, για χαμηλότοκα δάνεια αγοράς πρώτης κατοικίας. Ο σχεδιασμός προβλέπει ηλικιακό όριο έως 55 έτη, αξία ακινήτου έως 300.000 ευρώ και δάνειο έως 230.000 ευρώ.

Για την επιστροφή ενοικίου προβλέπονται διευρυμένα εισοδηματικά όρια από τον Νοέμβριο του 2026: 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται ενίσχυση ίση με δύο ενοίκια ετησίως.

Περιλαμβάνονται επίσης απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για δικαιούχους με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, με πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις για τα νοικοκυριά

Από το 2027 προβλέπεται επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά ηλικίας έως δύο ετών, με κρατική συνεισφορά ίση με την ετήσια κατάθεση του γονέα, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη η ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, η ενίσχυση των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς και η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στα είδη γυναικείας υγιεινής και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων.

Για το ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στις οικιακές παροχές από τον Ιανουάριο του 2027, καθώς και νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι στόχοι και οι αβεβαιότητες

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 7,9% το 2027, από 8,4% φέτος, ενώ οι ονομαστικές αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9%. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στηρίζεται, μεταξύ άλλων, σε αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%.

Στα δημόσια οικονομικά, ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται στο 3,2% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει στο 128,5% του ΑΕΠ, από 135,8% το 2026.

Οι διεθνείς τιμές ενέργειας, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αναταράξεις στο εμπόριο παραμένουν βασικοί παράγοντες αβεβαιότητας. Στον προϋπολογισμό έχει ενσωματωθεί πρόβλεψη δαπανών 200 εκατ. ευρώ για πρόσθετες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν το 2027 από την ενεργειακή κρίση.