Ισχυρές επιδόσεις, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τους αρχικούς σχεδιασμούς, καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τετράμηνο του 2026 (Ιανουάριος – Απρίλιος).

Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους 1,887 δισ. ευρώ. Η επίδοση αυτή ανατρέπει πλήρως τον στόχο της εισηγητικής έκθεσης, ο οποίος προέβλεπε έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5,18 δισ. ευρώ, υπερδιπλασιάζοντας τον αρχικό κυβερνητικό στόχο που είχε τεθεί στα 2,29 δισ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 25,17 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,11 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ανακοίνωση του, η «υπερεκτέλεση» αυτή οφείλεται κυρίως στην είσπραξη, κατά τον μήνα Απρίλιο, της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 884 εκατ. ευρώ, η οποία είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον Ιούνιο 2026, καθώς και στα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 461 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σε ότι αφορά τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 22,66 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν:

-το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε, και

-το ποσό των 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Αν εξαιρεθούν τα ανωτέρω ποσά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22,22 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 118 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.