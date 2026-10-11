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Σε μια νέα εποχή διαφάνειας και ελέγχου περνά η αγορά εργασίας από τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, καθώς τίθεται σε πλήρη υποχρεωτική εφαρμογή η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε μια σειρά από νέους επαγγελματικούς κλάδους.

Το μέτρο καλύπτει πλέον συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, με την προσθήκη 500.000 επιπλέον μισθωτών σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κομμωτήρια, καθαριστήρια και τηλεπικοινωνίες.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών.

Ποιοι κλάδοι εντάσσονται υποχρεωτικά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου (2 Ιουνίου έως 11 Οκτωβρίου 2026), η ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας καθίσταται πλέον υποχρεωτική για τις εξής δραστηριότητες:

Υγεία & φροντίδα: Νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, καθώς και λοιπές δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας ( εξαιρούνται οι γιατροί ).

Τηλεπικοινωνίες & υποστήριξη: Εταιρείες τηλεπικοινωνιακών παρόχων και επιχειρήσεις υποστήριξης απασχόλησης.

Υπηρεσίες & καθαριστήρια: Κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους.

Νέα διεύρυνση από τις 16 Νοεμβρίου 2026

Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δεν σταματά εδώ. Η δεύτερη φάση διεύρυνσης, η οποία βρίσκεται σε πιλοτική ισχύ από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου, περνά σε υποχρεωτική εφαρμογή από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 για:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου. Logistics, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Επισκευές εξοπλισμού και οχημάτων. Διαχείριση νερού, λυμάτων και αποβλήτων. Επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων.

«Περίπου 2.500.000 εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα του μέτρου:

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους κλάδους της αγοράς, προστατεύοντας επιπλέον μισό εκατομμύριο εργαζόμενους. Συνολικά από το μέτρο προστατεύονται περίπου 2.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι, χάρη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ”, καθώς η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024».

Εκτόξευση των υπερωριών κατά 35,5% στο πρώτο 8μηνο του 2026

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για το πρώτο οκτάμηνο του 2026, καταγράφηκαν συνολικά 6,8 εκατομμύρια υπερωρίες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 35,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι πρωταθλητές στις δηλωθείσες υπερωρίες (8μηνο 2026):

Βιομηχανία: 2.294.977 ώρες (αύξηση +15,1% / +301.859 ώρες).

Χονδρικό εμπόριο: 1.026.540 ώρες (αλματώδης αύξηση +213,5% / +699.066 ώρες).

Εστίαση: 999.770 ώρες (αύξηση +53% / +346.534 ώρες).

Λιανικό εμπόριο: 565.528 ώρες (αύξηση +19,2% / +91.210 ώρες).

Τουρισμός: 557.738 ώρες (αύξηση +18,3% / +86.200 ώρες).

Ενέργεια (ηλεκτρισμός & φυσικό αέριο): 446.921 ώρες (αύξηση +18,1%).

Εταιρείες Security: 338.888 ώρες (αύξηση +3,7%).

Σούπερ Μάρκετ: 255.603 ώρες (αύξηση +49,7% / +84.847 ώρες).

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό: 97.711 ώρες (εκτόξευση +157,1% ).

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες: 39.280 ώρες (αύξηση +54,4%).

Πώς λειτουργεί το σύστημα myErgani app

Μέσω της αναβαθμισμένης πλατφόρμας «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και της εφαρμογής myErgani app, η σήμανση της κάρτας κατά την είσοδο και έξοδο του εργαζομένου διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στο Υπουργείο Εργασίας.

Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα τις ώρες ως κανονικό ωράριο, υπερεργασία ή υπερωρία. Παράλληλα, ο εργαζόμενος έχει άμεση πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο για να παρακολουθεί τα δεδουλευμένα, τις άδειες και τα ρεπό του, διασφαλίζοντας την καταβολή των νόμιμων αποδοχών και περιορίζοντας την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία.