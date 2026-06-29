Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, εντάσσοντας σημαντικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στο ψηφιακό σύστημα ελέγχου.

Το Χρονοδιάγραμμα της Νέας Επέκτασης

Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά από σήμερα 29 Ιουνίου έως και τις 15 Νοεμβρίου και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους κλάδους για τη βελτιστοποίηση του μέτρου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Η Πλήρης και Υποχρεωτική Εφαρμογή θα ξεκινήσει από από τις 16 Νοεμβρίου 2026.

Οι 5 Νέοι Κλάδοι που Εντάσσονται

Οι πέντε νέοι κλάδοι που εντάσσονται σε αυτή τη φάση είναι οι εξής:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.

Κλάδος επισκευών.

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics).

Διαχείριση νερού και λυμάτων.

Τυχερά παίγνια.

Αναδρομή στην Προηγούμενη Πιλοτική Φάση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, έχει ήδη ενεργοποιηθεί μια προηγούμενη φάση επέκτασης, η οποία εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου, καλύπτοντας τους εξής τομείς:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), από τις οποίες εξαιρούνται οι γιατροί .

. Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης.

Τηλεπικοινωνίες.

Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών (κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια).

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού).

Οι δύο νέες φάσεις επέκτασης καλύπτουν επιπλέον 476.000 εργαζόμενους.

Συνολικά, οι εργαζόμενοι που προστατεύονται πλέον από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ανέρχονται σε περίπου 2.500.000.

Η Δήλωση της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα του μέτρου στην πάταξη της αυθαιρεσίας, παραθέτοντας συγκεκριμένα δεδομένα:

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι αποδεδειγμένα ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, καθώς και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών.

Η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες έως και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Προστατεύουμε τους εργαζόμενους, προστατεύουμε τις υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία».