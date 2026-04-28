Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το εκτεταμένο ψηφιακό «σαφάρι» ελέγχων της ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ που εισπράττουν. Αξιοποιώντας τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε μαζικές διασταυρώσεις, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις με εκτεταμένη παραβατικότητα.

Το νέο ψηφιακό σύστημα έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» τις δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς έσοδα και έξοδα αντλούνται απευθείας από τα ηλεκτρονικά βιβλία. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία από αυτά που καταγράφονται στο σύστημα, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων είναι ενδεικτικά της έκτασης του φαινομένου. Περίπου 1.400 επιχειρήσεις και επαγγελματίες εντοπίστηκαν να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι είχαν κανονική οικονομική δραστηριότητα.

Από αυτούς, 824 επιχειρήσεις αφορούν το τρίτο τρίμηνο του 2024, με 103 να συμμορφώνονται ήδη, υποβάλλοντας εκατοντάδες τροποποιητικές δηλώσεις και δηλώνοντας φορολογητέες εκροές ύψους 9,8 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, για το τρίτο τρίμηνο του 2023 εντοπίστηκαν 553 επιχειρήσεις με «κενές» δηλώσεις, εκ των οποίων οι 251 προχώρησαν σε διορθώσεις, αποκαλύπτοντας επιπλέον φορολογητέα ύλη 17,5 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τον ρόλο της ψηφιοποίησης στον εντοπισμό αποκλίσεων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι αποκάλυψαν και πιο σύνθετες μορφές απάτης. Συνολικά 129 «εξαφανισμένοι» έμποροι εντοπίστηκαν να εμπλέκονται σε κυκλώματα ενδοκοινοτικής απάτης ΦΠΑ. Οι περιπτώσεις αυτές οδήγησαν σε απενεργοποίηση των κοινοτικών ΑΦΜ, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα εκτιμώνται σε 9,9 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 159 έρευνες για απάτες ΦΠΑ, με ποσοστό παραβατικότητας που άγγιξε το 81,1%.

Παράλληλα με την εντατικοποίηση των ελέγχων, η ΑΑΔΕ προωθεί την πλήρη ψηφιοποίηση των επιστροφών ΦΠΑ. Ο σχεδιασμός για το 2026 προβλέπει ότι το 95% των επιστροφών θα διεκπεραιώνεται άμεσα και αυτοματοποιημένα. Ήδη το 2025, σχεδόν το σύνολο των αιτημάτων ολοκληρώθηκε εντός 90 ημερών, ξεπερνώντας τους στόχους που είχαν τεθεί.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει μια φορολογική διοίκηση που μεταβαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή, περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή μέσω αυτοματοποιημένων ελέγχων και διασταυρώσεων σε πραγματικό χρόνο. Για τις επιχειρήσεις, το μήνυμα είναι σαφές: η εποχή των αποκλίσεων στις δηλώσεις ΦΠΑ έχει ουσιαστικά τελειώσει.