Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική παρέμβαση που τροποποιεί το πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, φέρνοντας ουσιαστικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 συνεπείς δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις προστασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Η νέα διάταξη προβλέπει αισθητή μείωση των μηνιαίων δόσεων, αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, με αποτέλεσμα να περιορίζεται τόσο το υπόλοιπο των οφειλών όσο και ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται περίπου στα 700 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζών.

Η βασική αλλαγή στους τόκους

Κεντρικό στοιχείο της νέας ρύθμισης αποτελεί ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Μέχρι σήμερα οι τόκοι υπολογίζονταν επί του συνόλου της ανεξόφλητης οφειλής. Με τη νέα διάταξη, οι τόκοι θα επιβαρύνουν μόνο τη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο.

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε πολύ χαμηλότερες δόσεις και δραστική μείωση του συνολικού κόστους εξυπηρέτησης των δανείων.

«Δανειολήπτης – πάρτε ένα παράδειγμα, Ιανουάριος του ’24 – που είχε υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι κάνουμε τώρα; Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ. Το οποίο τι είναι; Είναι 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο «5ο Cantina Academy».

Αναδρομικό όφελος και ταχύτερη αποπληρωμή

Η διάταξη προβλέπει επίσης ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι δανειολήπτες λόγω του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού των τόκων θα αναγνωρίζονται αναδρομικά ως αποπληρωμή κεφαλαίου.

Στο παράδειγμα που παρουσίασε ο υπουργός, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης έχει ήδη καταβάλει επιπλέον 7.440 ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τις μελλοντικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα αντί να απομένουν 270 δόσεις, να χρειαστεί να πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ. Παράλληλα, οι συνολικοί τόκοι από 74.852 ευρώ περιορίζονται μόλις στα 411 ευρώ.

Τι ισχύει για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Η νομοθετική διάταξη εξαιρεί ρητά τις ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μηνιαία δόση εξακολουθεί να υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας καταβολής, όπως προβλέπεται πλέον για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

«Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχτηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Να επανέρχονται οι δικαστικές ρυθμίσεις σε ισχύ και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι αναδρομικά να υπαχθούν στη ρύθμιση», δήλωσε στο ΕΡΤnews Radio 105,8 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σημείωσε ότι «δεν υπήρχαν ασάφειες και δεν χρειάζονται ισορροπίες σε μία καθαρή απόφαση, πρέπει να εφαρμοστεί. Και αυτό μόνο μπορούμε να περιμένουμε στη Βουλή γιατί έχουμε και μία επιφύλαξη για το τι θα υποβληθεί τελικά. Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους δανειολήπτες».

Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ ανέφερε ότι «το ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία, είναι τουλάχιστον προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που σε συνδυασμό με το κύμα ακρίβειας αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυξίας».

Παρέμβαση έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημαίνοντας: «Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε στο μεταξύ».

Το κόστος της παρέμβασης

Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 500 εκατ. ευρώ ενδέχεται να επηρεάσουν το δημόσιο χρέος λόγω των κρατικών εγγυήσεων που έχουν δοθεί για τα συγκεκριμένα δάνεια, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ θα βαρύνουν άμεσα τις τράπεζες.

Πώς μεταφράζεται στην πράξη το όφελος για τους δανειολήπτες

Σύμφωνα με τον οικονομικό συντάκτη του ΕΡΤnews, Θάνο Τσίρο, οι ωφελούμενοι δανειολήπτες αναμένεται να δουν τις αλλαγές να εφαρμόζονται άμεσα, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια.

Για παράδειγμα, σε δάνειο ύψους 120.000 ευρώ με περίοδο αποπληρωμής 20 ετών, η μηνιαία δόση από 735 ευρώ μειώνεται στα 502 ευρώ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η διαφορά στους τόκους. Ενώ με το προηγούμενο καθεστώς ο δανειολήπτης επιβαρυνόταν με τόκους 544 ευρώ τον μήνα, μετά την εφαρμογή της νέας ρύθμισης το ποσό περιορίζεται μόλις στα 1,67 ευρώ.

Συνολικά, το οικονομικό όφελος μέχρι την ολοκλήρωση της αποπληρωμής ανέρχεται σε περίπου 56.000 ευρώ, καθώς οι τόκοι που θα έφταναν τις 56.349 ευρώ περιορίζονται τελικά περίπου στα 400 ευρώ.

Η σημασία της αναδρομικότητας

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η πρόβλεψη για αναδρομική εφαρμογή. Εάν ένας δανειολήπτης εντάχθηκε στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη τον Ιούνιο του 2019, δηλαδή πριν από 84 μήνες, η διαφορά των 233 ευρώ στη μηνιαία δόση θα υπολογιστεί αναδρομικά.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε πρόσθετο όφελος 19.572 ευρώ, το οποίο δεν θα επιστραφεί σε μετρητά, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των τελευταίων δόσεων του δανείου.

Ως αποτέλεσμα, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης θα μπορέσει να εξοφλήσει οριστικά το δάνειό του 39 μήνες νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός αποπληρωμής.

Με πληροφορίες από ERTnews