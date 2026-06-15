Άμεση ήταν η αντίδραση των διεθνών αγορών ενέργειας στις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν αισθητή υποχώρηση.

Η καθοδική αυτή τροχιά πυροδοτήθηκε από τις επίσημες δηλώσεις σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μια εξέλιξη που μείωσε τις ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς.

Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα τα futures του αργού καταγράφουν πώση 4,02% στα 83,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate υποχωρεί 4,63%, στα 80,95 δολάρια το βαρέλι.