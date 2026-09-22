Ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται να μην έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 αποστέλλει η ΑΑΔΕ από τις 14 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία ξεκινά λίγους μόλις μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας για την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να αναζητήσει και να εισπράξει τις συγκεκριμένες οφειλές.

Έτσι, όσοι θεωρούσαν ότι τα συγκεκριμένα χρέη θα παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου και δεν θα χρειαστεί να τα καταβάλουν, καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία που έχει ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ.

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν ειδοποίηση θα έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι δεν είχαν υποχρέωση καταβολής τελών για το συγκεκριμένο όχημα. Εφόσον τα δικαιολογητικά τους δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς τους, τα τέλη μαζί με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις θα βεβαιωθούν.

Οι δύο κατηγορίες ιδιοκτητών που μπαίνουν στο στόχαστρο

Η διαδικασία αφορά όσους εμφανίζονται με οφειλές για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Στην πράξη, όμως, οι περιπτώσεις χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

Στην πρώτη ανήκουν όσοι πράγματι δεν κατέβαλαν τα τέλη που όφειλαν. Στη δεύτερη βρίσκονται ιδιοκτήτες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το όχημά τους βρισκόταν σε κατάσταση που τους απάλλασσε από την υποχρέωση πληρωμής.

Για τη δεύτερη κατηγορία υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω της εφαρμογής myCar, από την 1η έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος και να επισυνάψουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή τα δικαιολογητικά δεν κριθούν επαρκή, η διαδικασία βεβαίωσης των τελών και των προστίμων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Ποια οχήματα αφορά η διαδικασία

Η διαδικασία ενεργοποιείται με την εγκύκλιο Ο.3043/2026 της ΑΑΔΕ και αφορά ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων που εμφανίζονται να έχουν οφειλές στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, δηλαδή τις ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ.

Η βεβαίωση αφορά οχήματα που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1. Από τη διαδικασία εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2014/2023, καθώς και οχήματα που ανήκαν σε αποβιώσαντες.

Πότε θα σταλούν οι ειδοποιήσεις

Το πρώτο βήμα είναι η ενημέρωση των ιδιοκτητών. Από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας της ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα σε όσους εμφανίζονται να χρωστούν τέλη κυκλοφορίας για το 2021.

Στην ειδοποίηση θα αναφέρεται η δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής κατάστασης του οχήματος μέσω του myCar, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι περιπτώσεις στις οποίες, παρά την εμφάνιση οφειλής στα συστήματα, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε υποχρέωση πληρωμής.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Η πλατφόρμα myCar ανοίγει την 1η Οκτωβρίου 2026 και θα δέχεται δηλώσεις έως και τις 30 Οκτωβρίου. Η πρόσβαση θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν σε ποια κατάσταση βρισκόταν το όχημά τους κατά το έτος της οφειλής ή και κατά τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των περιπτώσεων που προβλέπονται είναι κλεμμένα οχήματα, οχήματα που έχουν διαγραφεί, οχήματα σε ακινησία ή οχήματα που απαλλάσσονται από την καταβολή τελών.

Η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι φορολογικές υπηρεσίες θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση κάθε οχήματος, με βάση τόσο τη δήλωση του ιδιοκτήτη όσο και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται.

Τι γίνεται αν περάσει η προθεσμία της 30ής Οκτωβρίου

Η 30ή Οκτωβρίου δεν αποτελεί την απόλυτη τελευταία ευκαιρία για την υποβολή στοιχείων. Και μετά την ημερομηνία αυτή, ο ιδιοκτήτης μπορεί να δηλώσει μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» τον λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι δεν οφείλει τέλη, επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα.

Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία βεβαίωσης δεν αναστέλλεται. Το ειδοποιητήριο θα εκδοθεί κανονικά και η οφειλή θα βεβαιωθεί μαζικά τον Δεκέμβριο.

Εφόσον στη συνέχεια κατατεθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή της οφειλής.

Πότε γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά

Οι ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ θα εξετάζουν τα στοιχεία που προσκομίζουν οι ιδιοκτήτες και, εφόσον αυτά επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς τους, θα διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.

Για παράδειγμα, εάν αποδειχθεί ότι ένα όχημα βρισκόταν στο εξωτερικό για περισσότερα από ένα έτη, η διόρθωση δεν θα αφορά αποκλειστικά το 2021 αλλά όλα τα έτη που καλύπτει η συγκεκριμένη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται και θέση του οχήματος σε αναγκαστική ακινησία για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου η υπεύθυνη δήλωση δεν επαρκεί. Αν, για παράδειγμα, δηλωθεί παράδοση οχήματος σε συλλέκτη σιδερικών ή απώλεια χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο αποδεικτικό, η εικόνα του οχήματος δεν μεταβάλλεται και απλώς καταχωρείται σχετική σημείωση.

Οι φορολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Τα χαρακτηριστικά παραδείγματα

Κλεμμένο όχημα: Ο ιδιοκτήτης δηλώνει μέσω myCar έως τις 30 Οκτωβρίου την κατάσταση του οχήματος και καταθέτει το σχετικό δικαιολογητικό. Εφόσον αποδειχθεί η κλοπή, δεν εκδίδεται ειδοποιητήριο. Αν τα στοιχεία υποβληθούν μετά την 1η Νοεμβρίου, τα τέλη μπορεί να βεβαιωθούν αρχικά, αλλά στη συνέχεια να διαγραφούν.

Όχημα σε ακινησία: Υποβάλλεται η σχετική δήλωση και τα απαραίτητα αποδεικτικά. Η εικόνα του οχήματος διορθώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και η σχετική βεβαίωση διαγράφεται.

Διαγραμμένο όχημα: Ο ιδιοκτήτης καταθέτει δήλωση μαζί με το αντίστοιχο δικαιολογητικό και εξετάζεται εάν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τελών.

Όχημα στο εξωτερικό: Εφόσον αποδειχθεί ότι το όχημα βρισκόταν εκτός Ελλάδας για περισσότερα από ένα έτη, διορθώνεται η εικόνα του για το σύνολο της συγκεκριμένης περιόδου και τίθεται σε αναγκαστική ακινησία.

Παράδοση σε συλλέκτη ή απώλεια χωρίς αποδεικτικό: Η υπεύθυνη δήλωση από μόνη της δεν αρκεί. Καταχωρείται σχετική σημείωση, χωρίς να αλλάζει η εικόνα του οχήματος στο σύστημα.

Ανεπαρκείς ισχυρισμοί: Όταν τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν απαλλαγή από τα τέλη, η οφειλή μαζί με το πρόστιμο βεβαιώνεται τον Δεκέμβριο.

Έως τις 3 Δεκεμβρίου η βεβαίωση των οφειλών

Η ηλεκτρονική διαδικασία βεβαίωσης των τελών και των προστίμων θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αρχείων και Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων.

Η διαδικασία προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Για όσους δεν καταστεί εφικτό να ενημερωθούν κεντρικά, οι ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ θα μπορούν να χρησιμοποιούν ειδική οθόνη στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και να ενημερώνουν τους φορολογούμενους μέσω συστημένης επιστολής.

Εάν τα δικαιολογητικά που κατατεθούν δεν αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής των τελών του 2021, τα ποσά θα συμπεριληφθούν στη βεβαίωση μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Η οφειλή μπορεί να διαγραφεί και μετά τη βεβαίωση

Η διαδικασία δεν κλείνει οριστικά με τη βεβαίωση. Η εγκύκλιος προβλέπει ότι ακόμη και μετά την καταχώρηση της οφειλής, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν όφειλε τα τέλη ή το πρόστιμο.

Εφόσον τα στοιχεία γίνουν δεκτά από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία, η οφειλή μπορεί να διαγραφεί, ανάλογα με την περίπτωση.

Με άλλα λόγια, το ειδοποιητήριο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε χρέωση είναι οριστική. Η διαγραφή, όμως, προϋποθέτει τεκμηρίωση και υποβολή των απαραίτητων εγγράφων που αποδεικνύουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος.

Τέλος, η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να προσβληθεί απευθείας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.