Περίπου 117.000 φορολογούμενοι, μεταξύ των οποίων πολλοί συνταξιούχοι, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις το 2020, δεν έχουν ακόμη δηλώσει στη φορολογική διοίκηση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά πλέον στην αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων σε όσους εκ των υποχρέων προκύπτει ότι οφείλουν φόρο από τουλάχιστον 100 ευρώ και άνω για τα ποσά που εισέπραξαν, ενημερώνοντάς τους παράλληλα για τη δυνατότητα εξόφλησης σε έως 72 δόσεις, με την έκτακτη ρύθμιση που είναι ήδη διαθέσιμη.

Η παράλειψη δήλωσης των ποσών στη φορολογική δήλωση των υπόχρεων διαπιστώθηκε μετά από διασταυρώσεις στοιχείων που διενήργησε η ΑΑΔΕ, για αναδρομικές αποδοχές και συντάξεις που καταβλήθηκαν το 2020 από ασφαλιστικά Ταμεία και επιχειρήσεις.

Η δράση εντάσσεται στην προσπάθεια της Αρχής να ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση, να κάνει ισοτιμία αντιμετώπισης των πολιτών και να διευκολύνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων, τα οποία έχουν η ΑΑΔΕ, περίπου 761.000 από τους 878.000 φορολογούμενους ή ποσοστό 87%, έχουν ήδη υποβάλει τις απαιτούμενες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για συγκεκριμένα αναδρομικά.

Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε στοχευμένη ενημέρωση σχεδόν 55.000 φορολογουμένων, για τους οποίους προκύπτει εκτιμώμενος πρόσθετος φόρος τουλάχιστον 100 ευρώ, για αναδρομικά που δεν έχουν δηλωθεί. Από την ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι δεν απέστειλαν ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις αποβιωσάντων ή φορολογουμένων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναγράφονται στις προσωποποιημένες θυρίδες των υπόχρεων στο myAADE, με σκοπό οι υπόχρεοι να υποβάλουν τις απαιτούμενες τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος (Ε1) για το έτος 2020.

Ήδη το 30% όσων έλαβαν ατομική ειδοποίηση έχει ανταποκριθεί, προχωρώντας στην υποβολή δήλωσης και στην πληρωμή του σχετικού φόρου.

Παράλληλα, αποστέλλονται υπενθυμιστικά μηνύματα και έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική ενημέρωση και στους υπόλοιπους, ώστε οι φορολογούμενοι να ενημερωθούν πιο άμεσα για την υποχρέωση που προκύπτει και τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Έως 72 δόσεις για εξόφληση των οφειλών

Οι υπόχρεοι ενημερώνονται ότι μπορούν να εξοφλήσουν τις σχετικές οφειλές σε έως 72 δόσεις, με τους όρους που προβλέπει η εγκύκλιος Ε. 2060/2026 της ΑΑΔΕ. Η εγκύκλιος παρέχει οδηγίες για το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν, καθώς και τους όρους απώλειας και τα αποτελέσματα της υπαγωγής.

Η δράση εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια της ΑΑΔΕ για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, έγκαιρη ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτών.

Στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι «η ισονομία απέναντι στις φορολογικές προϋποθέσεις συνέπεια από όλους και δίκαιη αντιμετώπιση για όλους».