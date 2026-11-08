Έως και τρεις φορές υψηλότερες από τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια διαμορφώνονται οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

Ακόμη και το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο κινείται σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια από το σταθερό πρόγραμμα της ΔΕΗ, το οποίο αποτελεί αυτόν τον μήνα μία από τις χαμηλότερες διαθέσιμες χρεώσεις στην αγορά.

Μεγάλη η διαφορά μετά τα όρια κατανάλωσης

Η «ψαλίδα» ανοίγει ακόμη περισσότερο σε προγράμματα που εφαρμόζουν διαφορετικά κλιμάκια κατανάλωσης.

Σε αρκετά πράσινα τιμολόγια, η χαμηλότερη χρέωση ισχύει μόνο εφόσον ο καταναλωτής δεν ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο, όπως για παράδειγμα τις 100 ή τις 200 κιλοβατώρες τον μήνα.

Αν το όριο ξεπεραστεί, τότε η υψηλότερη τιμή μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο της κατανάλωσης από την πρώτη κιλοβατώρα.

Για τον Νοέμβριο, οι υψηλότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ξεκινούν περίπου από τα 26 λεπτά ανά κιλοβατώρα και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 40 λεπτά/kWh.

Την ίδια ώρα, το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται περίπου στα 13 λεπτά/kWh.

Φυσικό αέριο και χονδρική πίεσαν τις τιμές

Οι αυξήσεις του Νοεμβρίου αποδίδονται στην έντονη άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία ξεπέρασε ακόμη και τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ακολούθησε σημαντική αύξηση και στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στα 197,07 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 156,31 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο.

Η μεταβολή αυτή πέρασε και στις λιανικές χρεώσεις, ενισχύοντας τη διαφορά μεταξύ των κυμαινόμενων και των σταθερών προγραμμάτων.

Στα μπλε τιμολόγια μόλις το 31,63% των νοικοκυριών

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί στην αγορά ανταγωνιστικότερα σταθερά τιμολόγια, η πλειονότητα των καταναλωτών εξακολουθεί να παραμένει στα πράσινα προγράμματα.

Το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ είχε διαμορφωθεί το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου στα 11,5 λεπτά/kWh, ενώ τον Οκτώβριο υπήρχαν αρκετά σταθερά προγράμματα με τιμές κάτω από 15 λεπτά/kWh.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής για τον Αύγουστο, μόλις το 31,63% των οικιακών μετρητών βρισκόταν σε σταθερά μπλε τιμολόγια.

Το αντίστοιχο ποσοστό τον Ιανουάριο ήταν 28,57%, ενώ τα πράσινα τιμολόγια διατηρούσαν μερίδιο 51,79%.

Τα κίτρινα, επίσης κυμαινόμενα, τιμολόγια αντιστοιχούσαν τον Αύγουστο στο 16,58% των μετρητών, έναντι 14,15% τον Ιανουάριο.

Αυξάνεται η μετακίνηση προς τα σταθερά

Παρά το γεγονός ότι τα πράσινα εξακολουθούν να κυριαρχούν, η τάση μετακίνησης προς τα μπλε τιμολόγια είναι πλέον εμφανής.

Τα νεότερα στοιχεία για το φθινόπωρο αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς οι ανταγωνιστικές προσφορές των σταθερών προγραμμάτων και η νέα άνοδος των ενεργειακών τιμών ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη στροφή των καταναλωτών προς πιο προβλέψιμες χρεώσεις.