Σημαντικές εκτιμήσεις για την πορεία των διεθνών αγορών ενέργειας και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών του αργού έκανε ο Ιγκόρ Σεχίν, επικεφαλής της Rosneft, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής πετρελαίου στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλειδί για τη σταθεροποίηση των αγορών βρίσκεται αποκλειστικά στην εκτόνωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο Σεχίν επεσήμανε ότι, εφόσον η παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγηθεί σε οριστική επίλυση, οι αγορές πετρελαίου θα είχαν τη δυνατότητα να αφήσουν πίσω τους το καθεστώς της ακραίας μεταβλητότητας και να επιστρέψουν στις παραδοσιακές, βασικές αρχές λειτουργίας τους, κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2027.

Το ορόσημο των Στενών του Ορμούζ και ο χάρτης των τιμών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από το στέλεχος της Rosneft στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και των στρατηγικών θαλάσσιων περασμάτων. Ο Σεχίν εκτίμησε ότι, στην περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν άμεσα και χωρίς εμπόδια η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να υποχωρήσει στα επίπεδα των 90 με 95 δολαρίων ανά βαρέλι μέχρι το τέλος του 2026.

Η πτωτική αυτή τροχιά αναμένεται να ενταθεί, εφόσον παγιωθεί η γεωπολιτική σταθερότητα.

«Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να πέσει περαιτέρω, στα 80-85 δολάρια το βαρέλι, έναν χρόνο αργότερα, δηλαδή προς τα τέλη του 2027», σημείωσε ο Σεχίν, περιγράφοντας το ιδανικό σενάριο για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης σε παγκόσμια κλίμακα.