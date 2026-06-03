Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να δώσει σημαντική «ανάσα» σε χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να τακτοποιήσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές (προ του 2024) προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία (ΚΕΑΟ), οι οποίες δημιουργήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουνίου, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιμέρους βελτιώσεις πριν την κατάθεσή του προς ψήφιση στη Βουλή. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται από τώρα, καθώς τα κριτήρια ένταξης είναι αυστηρά και η διαδικασία απαιτεί άμεση οικονομική ανταπόκριση.

Τα οφέλη της ρύθμισης: Ποιοι κερδίζουν και πόσο

Η νέα ρύθμιση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ισχύουσα «πάγια» ρύθμιση των 24 δόσεων, καθώς τριπλασιάζει τον χρόνο αποπληρωμής (έως 6 έτη) και μειώνει αισθητά το μηνιαίο κόστος.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και διαγράφονται τυχόν πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις. Ωστόσο, το χρέος επιβαρύνεται με επιτόκιο που για τις φορολογικές οφειλές ανέρχεται σε 5,84%.

Για όσους ενταχθούν και παραμείνουν συνεπείς, εξασφαλίζονται τα εξής προνόμια:

Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αναστολή της ποινικής δίωξης για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής αν αυτή έχει ήδη επιβληθεί).

«Πάγωμα» των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη.

Η παγίδα του «ελάχιστου ποσού» για τα μικρά χρέη

Οι 72 δόσεις δεν είναι δεδομένες για όλους. Ορίζεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για οφειλές κάτω των 2.200 ευρώ, οι δόσεις περιορίζονται αυτόματα.

Παράδειγμα: Για μια βασική οφειλή ύψους 1.800 ευρώ, οι δόσεις δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 60.

Οι 6 αυστηρές προϋποθέσεις για την ένταξη

Η υπαγωγή στο νέο σχήμα δεν θα γίνεται αυτόματα, αλλά απαιτεί την τήρηση ενός αυστηρού πλαισίου. Οι βασικοί όροι είναι οι ακόλουθοι:

Υποχρεωτική ένταξη του συνόλου των χρεών: Ο οφειλέτης πρέπει να εντάξει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του που δημιουργήθηκαν έως τις 31.12.2023 και δεν τελούν σε αναστολή. Αν το επιθυμεί, μπορεί προαιρετικά να εντάξει και όσες τελούν σε αναστολή, εφόσον γεννήθηκαν προ του 2024.

Απαγόρευση «μεταπήδησης» από άλλες ρυθμίσεις: Οι οφειλές δεν πρέπει να βρίσκονται σε καμία ενεργή ρύθμιση κατά την κρίσιμη ημερομηνία της 21ης Απριλίου 2026. Όποιο διακανονισμό είχε ο φορολογούμενος εκείνη την ημέρα, οφείλει να συνεχίσει να τον εξυπηρετεί κανονικά.

Καμία νέα εκκρεμότητα μετά το 2024: Ο αιτών δεν πρέπει να έχει αφήσει απλήρωτα χρέη που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Αν υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες, θα πρέπει είτε να εξοφληθούν ολοσχερώς είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση (24 ή 48 δόσεων) πριν την υποβολή της αίτησης για τις 72 δόσεις.

Συνέπεια στις φορολογικές δηλώσεις: Απαιτείται η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, για τις οποίες η προθεσμία έληξε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αν υποβληθούν εκπρόθεσμα για να καλυφθεί το κριτήριο, τυχόν νέες οφειλές που θα προκύψουν πρέπει επίσης να τακτοποιηθούν.

Άμεση πληρωμή της 1ης δόσης: Η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο με την καταβολή της πρώτης δόσης. Στην εφορία, η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αίτηση.

Λευκό ποινικό μητρώο για οικονομικά εγκλήματα: Ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πώς και μέχρι πότε θα υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (για τα φορολογικά χρέη) και του ΚΕΑΟ (για τα ασφαλιστικά).

Το παράθυρο ευκαιρίας θα παραμείνει ανοιχτό για περίπου έξι μήνες, καθώς η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τι ισχύει για τα χρέη στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Αντίστοιχοι κανόνες ισχύουν και για τα ασφαλιστικά χρέη περιόδων έως 31.12.2023, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ για τις βεβαιωμένες οφειλές.

Για χρέη του πρώην ΝΑΤ ή άλλων φορέων, όπου η είσπραξη δεν ανήκει αποκλειστικά στο ΚΕΑΟ, η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται απευθείας στον αρμόδιο φορέα.

Τα δικαιώματα του Δημοσίου και οι λόγοι απώλειας της ρύθμισης

Ακόμα και αν κάποιος ενταχθεί επιτυχώς, το Δημόσιο και οι ασφαλιστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να εγγράφουν υποθήκες, να αρνούνται τη χορήγηση ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου (αν το χρέος δεν είναι διασφαλισμένο) ή να προχωρούν σε συμψηφισμό επιστροφών φόρων με το ρυθμισμένο χρέος.

Παράλληλα, ο χρόνος παραγραφής των οφειλών «παγώνει» για όσο διαρκεί η ρύθμιση. Αν όμως υπάρξει καθυστέρηση δόσης, ενεργοποιείται πρόσθετη επιβάρυνση. Η ρύθμιση χάνεται και αναβιώνουν μέτρα είσπραξης και προσαυξήσεις, αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, ή αν υπάρξει καθυστέρηση άνω των δύο μηνών στις δύο τελευταίες δόσεις. Χάνεται επίσης αν δεν εξοφλούνται -ή δεν τακτοποιηθούν- και οι τυχόν άλλες τρέχουσες οφειλές προς εφορία και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.