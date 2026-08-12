Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών για την ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, έναν μήνα μετά την ενεργοποίησή της.

Με μόλις μερικές χιλιάδες αιτήσεις σε σύνολο 1 εκατομμυρίου δυνητικά δικαιούχων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβληματίζεται έντονα και εξετάζει την επανεξέταση των αυστηρών όρων, την ώρα που τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία αγγίζουν τα 166,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι 4 βασικοί λόγοι που «φράζουν» τις αιτήσεις

Η αποχή των οφειλετών αποδίδεται κυρίως στις αυστηρές προϋποθέσεις που συνοδεύουν την υπαγωγή στη ρύθμιση:

Αποκλεισμός νεότερων χρεών: Η ρύθμιση καλύπτει αποκλειστικά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Έτσι, μένουν εκτός όσοι δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τον Απρίλιο του 2026. Διπλό ενήμερο πάγιο κόστος: Για να ενταχθεί κανείς, υποχρεούται να έχει εξοφλήσει ή να τηρεί παράλληλα πάγια ρύθμιση (24-48 δόσεων) για όλες τις τρέχουσες οφειλές του (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ), γεγονός που εξαντλεί τη ρευστότητα των νοικοκυριών. Υψηλό επιτόκιο: Η ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 5% έως 6%, αυξάνοντας αισθητά το τελικό ποσό αποπληρωμής. Απουσία διαγραφής προσαυξήσεων: Σε αντίθεση με παλαιότερες έκτακτες ρυθμίσεις (π.χ. 100 ή 120 δόσεων), δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προστίμων ή προσαυξήσεων με την ένταξη.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις υπαγωγής

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη έως 31/12/2023, τα οποία ήταν αρρύθμιστα στις 21 Απριλίου 2026 (ή είχαν απολεσθεί από παλαιότερη ρύθμιση πριν τις 20 Απριλίου 2026).

Δόσεις & Ποσά: Από 2 έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ .

Από 2 έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα . Απώλεια ρύθμισης: Η ρύθμιση χάνεται αυτόματα αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες δόσεις, καθυστερήσει την τελευταία δόση για πάνω από 2 μήνες, ή δημιουργήσει νέα ακάλυπτα χρέη στην Εφορία ή το ΚΕΑΟ/e-ΕΦΚΑ.

Η ρύθμιση χάνεται αυτόματα αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες δόσεις, καθυστερήσει την τελευταία δόση για πάνω από 2 μήνες, ή δημιουργήσει νέα ακάλυπτα χρέη στην Εφορία ή το ΚΕΑΟ/e-ΕΦΚΑ. Υποβολή αιτήσεων: Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myAADE (για οφειλές στην Εφορία) και στο ΚΕΑΟ (για ασφαλιστικά ταμεία) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στα 166,9 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» χρέη σε Εφορία και Ταμεία

Η ανάγκη αποτελεσματικότητας της ρύθμισης καθίσταται επιτακτική, καθώς η μαύρη τρύπα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο συνεχίζει να διευρύνεται.

Το συνολικό ιδιωτικό χρέος διαμορφώνεται πλέον στα 166,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 114,52 δισ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά την Εφορία. Από το ποσό αυτό, τα 35,26 δισ. ευρώ (ποσοστό 30,8%) έχουν καταγραφεί επίσημα ως «ανεπίδεκτα είσπραξης», διαμορφώνοντας το πραγματικά εισπράξιμο χρέος στα 79,2 δισ. ευρώ.

Συνολικά, 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα εμφανίζουν οφειλές στην Εφορία, ενώ περισσότεροι από 1,68 εκατομμύρια οφειλέτες βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.