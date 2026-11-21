Πιο προσιτός γίνεται πλέον ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τους οφειλέτες με χρέη προς την Εφορία, τους δήμους και το Δημόσιο, έπειτα από τις βελτιώσεις που θέσπισε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ενεργοποιεί ειδική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με την οποία δίνονται οδηγίες στις εισπρακτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των αιτημάτων των νέων δικαιούχων.

Πλέον, μικροφειλέτες με χρέη από 5.000 ευρώ και άνω μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους ακόμη και με περισσότερες από 100 δόσεις, ενώ δικαίωμα άμεσης επανυποβολής αίτησης αποκτούν τόσο όσοι είχαν κάνει συμφωνία μέσω του μηχανισμού και την έχασαν, όσο και όσοι είχαν αποκλειστεί στο παρελθόν επειδή δεν κάλυπταν το ελάχιστο όριο οφειλής.

Οι 9 νέες δυνατότητες ρύθμισης

Σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της ΑΑΔΕ, οι νέες διαδικασίες προβλέπουν εννέα βασικές αλλαγές:

Μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλής στα 5.000 ευρώ: Το κατώτατο όριο ένταξης μειώθηκε από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία τόσο σε όσους χρωστούν αποκλειστικά στην Εφορία όσο και σε όσους έχουν οφειλές σε πολλούς πιστωτές και επιθυμούν να εντάξουν σε πολυμερή ρύθμιση χρέη προς την ΑΑΔΕ από 5.000 ευρώ και άνω. Άμεση επανένταξη για όσους έχασαν ρύθμιση: Όσοι έχασαν προηγούμενη εξωδικαστική συμφωνία για χρέη στην Εφορία λόγω μη καταβολής δόσεων μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 20 Μαρτίου 2026, ώστε να αξιοποιήσουν τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από άλλα ακίνητα, εξαιρώντας την κατοικία από κατασχέσεις (ακόμη και πριν από πλειστηριασμό) και μειώνοντας αυτομάτως το χρέος στο ύψος της αποτίμησης του σπιτιού που διασώζουν. Ένταξη χρεών προς δήμους, περιφέρειες και «υπέρ τρίτων»: Καλύπτονται πλέον οφειλές προς δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα αυτών (εφόσον έχουν καταχωριστεί στα εισπρακτέα βιβλία της ΑΑΔΕ) με ελάχιστο όριο 5.000 ευρώ ανά φορέα, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων που εισπράττει η ΑΑΔΕ. Ρύθμιση για εταιρείες που έκλεισαν ή βρίσκονται σε εκκαθάριση: Αίτηση μπορεί να υποβάλει πλέον το φυσικό πρόσωπο που ευθύνεται απέναντι στο Δημόσιο για τα χρέη της λυθείσας ή υπό εκκαθάριση εταιρείας (πρώην εταίρος, διαχειριστής ή εγγυητής). Αυτόματη συναίνεση πιστωτών για ευάλωτους και επιλέξιμους: Στην απλοποιημένη διαδικασία θεωρείται δεδομένη η συμφωνία όλων των πιστωτών, μέτρο που επεκτείνεται πλέον και στους επιλέξιμους οφειλέτες (με εισόδημα και περιουσία έως το διπλάσιο των ορίων των ευάλωτων). Άρση του αποκλεισμού συγκέντρωσης οφειλής σε μία τράπεζα: Καταργήθηκε ο περιορισμός που απέκλειε από την πολυμερή ρύθμιση όσους είχαν τουλάχιστον το 90% των χρεών τους σε έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα. Έκπτωση τόκων με πρόωρη εφάπαξ εξόφληση: Σε διμερή ή πολυμερή ρύθμιση, η πρόωρη εξόφληση του υπολοίπου επιφέρει απαλλαγή από τους τόκους των εναπομεινουσών δόσεων, ακόμη και όταν η προεξόφληση προέρχεται από συμψηφισμό, απόδοση κατάσχεσης ή παρακράτηση. «Κούρεμα» και για παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους: Καταργήθηκε ο αποκλεισμός για οφειλές από ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ., το υπόλοιπο των οποίων μπορεί πλέον να διαγράφεται στο τέλος της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι το ποσό που καταβάλλεται (χωρίς τόκους) δεν υπολείπεται της αρχικής βασικής οφειλής. Ειδικές προβλέψεις για αθλητικούς φορείς: Αθλητικά σωματεία μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υποβάλουν άμεσα νέα αίτηση όταν αλλάζει η αγωνιστική τους κατηγορία και η οικονομική τους κατάσταση, ενώ για την αποτίμηση γηπέδων τους λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη από δύο εκθέσεις εκτιμητών.

Παραδείγματα δόσεων, κατασχέσεις και φορολογική ενημερότητα

Με την ένταξη στον εξωδικαστικό σε μόνιμη βάση, ο οφειλέτης μπορεί υπό όρους να πετύχει έως και διπλάσιες δόσεις (και σχεδόν το μισό επιτόκιο) από τις 120 της έκτακτης ρύθμισης. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον αυτόματο υπολογισμό του αλγορίθμου με βάση την εισοδηματική και περιουσιακή εικόνα:

Χρέος 7.000 ευρώ στην Εφορία: Με 120 δόσεις και επιτόκιο 3%, η μηνιαία δόση δεν ξεπερνά τα 70 ευρώ.

Οφειλή 12.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ: Μπορεί να ρυθμιστεί σε 240 δόσεις με μηνιαία καταβολή περίπου 69 ευρώ.

Χρέος 5.200 ευρώ σε δήμο (για ευάλωτο οφειλέτη): Ρυθμίζεται σε 120 δόσεις με μηνιαία δόση 50 ευρώ, που αποτελεί και την ελάχιστη μηνιαία καταβολή του μηχανισμού.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης ενεργοποιείται η ρύθμιση, αναστέλλονται οι κατασχέσεις, ακόμη και όσες επιβλήθηκαν μετά την έναρξη της ρύθμισης και χορηγείται φορολογική ενημερότητα, κατά τον υπολογισμό της παρακράτησης για την οποία δεν συνυπολογίζονται τα ποσά που πρόκειται να διαγραφούν στο τέλος της ρύθμισης.

Ωστόσο, για να ενεργοποιηθεί η προστασία από κατασχέσεις, απαιτείται να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί νόμιμα τυχόν μη ρυθμισμένα χρέη, να μην υπάρχουν ή δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας.