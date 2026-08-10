Η κορύφωση της τουριστικής κίνησης ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, αλλά και του τελευταίου δεκαήμερου του μήνα, καθώς οι τελευταίοι ταξιδιώτες του καλοκαιριού αναχωρούν για τις διακοπές τους, θέτει σε εγρήγορση την ΑΑΔΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν παρατυπίες, αλλά και πιθανά κρούσματα αισχροκέρδειας, στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και δη στα ελληνικά νησιά ανά την επικράτεια.

Άλλωστε η τουριστική αγορά περνά στην πιο κρίσιμη φάση της θερινής σεζόν, οπότε η ΑΑΔΕ θα θέσει σε πλήρη ανάπτυξη τον ελεγκτικό της μηχανισμό, προκειμένου να ελέγξει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο, όπως εστιατόρια, καφετέριες, ταβέρνες, beach bars, ενοικιαζόμενα καταλύματα και ξενοδοχεία, ακίνητα βραχυχρόνιων μισθώσεων, επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και σκαφών, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, αλλά και τουριστικά γραφεία.

Σε ποιες περιοχές επικεντρώνεται το «σαφάρι» της ΑΑΔΕ

Μάλιστα οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν και σε επιχειρήσεις που έχουν βεβαρημένο παρελθόν, ανά την επικράτεια, ιδίως στους νησιωτικούς προορισμούς. Το «σαφάρι» της ΑΑΔΕ, λοιπόν, για τον περιορισμό της οικονομικής παραβατικότητας θα επικεντρωθεί στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ιονίου, αλλά και την Κρήτη, χωρίς βέβαια να αποκλείονται άλλοι δημοφιλείς προορισμοί όπως η Χαλκιδική.

Μεγάλος ο όγκος των καταγγελιών από πολίτες

Πολύτιμη συμβολή στο επιχειρησιακό πλάνο της ΑΑΔΕ θα έχουν οι καταγγελίες των πολιτών-πελατών, που συνεχίζουν να φθάνουν καθημερινά για παρατυπίες, αλλά και προκλητική φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων που προαναφέρθηκαν. Ήδη ο αριθμός των καταγγελιών ξεπερνά τις 320.000, ενώ, όπως έδειξαν οι έφοδοι του Ιουλίου, από τους «Ράμπο» της ΑΑΔΕ, έρχονται στην επιφάνεια όλο και μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας.

Στην ΑΑΔΕ καταφτάνει ένας διαρκώς αυξανόμενος όγκος πληροφοριών από καταναλωτές-πελάτες, αλλά ακόμη και ανταγωνιστές των επιχειρήσεων, που λαθροδιαφεύγουν.

Αναλυτικότερα, μέσω της εφαρμογής appodixi έχουν υποβληθεί συνολικά 225. 551 καταγγελίες, από τις οποίες 102.466 έγιναν επωνύμως. Οι αναφορές αφορούν κυρίως μη έκδοση αποδείξεων, ή αποδείξεων-«μαϊμού», όπως και αποδείξεις που εκδόθηκαν, αλλά δεν διαβιβάστηκαν στο Taxis, κάτι που συνήθως υποδηλώνει πως έχει γίνει κάποιου είδους παρέμβαση είτε στο λογισμικό της ταμειακής μηχανής, είτε στη διασύνδεση του POS με την ταμειακή μηχανή.

Με βάση νέα εγκύκλιο, το πρόστιμο για όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση απόκτησης ταμειακής μηχανής ανέρχεται στα 500 ευρώ, ενώ αντίστοιχη «καμπάνα» πέφτει και σε όσους έχουν υποβάλει εκπρόθεσμα τη σχετική δήλωση.

Επίσης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει ήδη τις 97.043 εκ των οποίων οι 84.456 αφορούν σε μικρές ή μεγαλύτερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ενώ οδεύουν ολοταχώς προς τις 100.000. Εξ αυτών, οι 9.686 είναι επώνυμες και ελέγχονται κατά προτεραιότητα, ενώ και για τις υπόλοιπες θα υπάρξει ο σχετικός έλεγχος. Η ίδια πλατφόρμα δέχεται επίσης πληροφορίες για τελωνειακές παραβάσεις, ή και πιθανά κρούσματα διαφθοράς στελεχών των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Πού στοχεύει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα από τα στοιχεία των ελέγχων του 2025, στους προληπτικούς ελέγχους καταγράφηκε συνολικό ποσοστό παραβατικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό —εστίαση, καφέ, μπιτς μπαρ και καταλύματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%. Η εικόνα αυτή αποδεικνύει τον λόγο που οι συγκεκριμένοι κλάδοι θεωρούνται ελεγκτική προτεραιότητα.

Η ΑΑΔΕ δεν βασίζεται μόνο στις αυτοψίες των κλιμακίων, αλλά συνδυάζει καταγγελίες και ψηφιακά δεδομένα, που δείχνουν χαμηλές εισπράξεις σε σχέση με τα POS, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αποκλίσεις αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις αποδεικτικών στοιχείων παροχής υπηρεσιών, αλλά και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ.