Σε πανευρωπαϊκή εφαρμογή τίθεται από αύριο Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 το νέο Ενωσιακό Τέλος Διεκπεραίωσης (Union Handling Fee – UHF), ύψους 2 ευρώ ανά είδος αγαθού, το οποίο επιβάλλεται σε όλες τις ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιούνται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του μέτρου και η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Βασικός σκοπός του νέου τέλους είναι η κάλυψη του κόστους λειτουργίας των τελωνειακών αρχών για τη διαχείριση του διαρκώς αυξανόμενου όγκου εισαγόμενων δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και για την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών εισόδου τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Για την ομαλή υλοποίηση του καθεστώτος στη χώρα μας, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε την εγκύκλιο Ε.2067/2026, μέσω της οποίας καθορίζονται:

Οι κανόνες επιβολής και είσπραξης του τέλους.

Οι υπόχρεοι για την καταβολή του.

Οι υποχρεωτικές διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν οι οικονομικοί φορείς και οι τελωνειακές υπηρεσίες.

Πώς υπολογίζονται τα 2 ευρώ – Ποιοι είναι οι υπόχρεοι

Το ύψος του Ενωσιακού Τέλους Διεκπεραίωσης έχει καθοριστεί σταθερά στα 2 ευρώ ανά είδος αγαθού.

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται οριζόντια, ανεξάρτητα από:

Τη συνολική εμπορική αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα δέματα. Την τυχόν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που ενδέχεται να απολαμβάνει το συγκεκριμένο είδος.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο, υπόχρεος για την πληρωμή του ποσού είναι ο διασαφιστής, δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταθέτει την τελωνειακή διασάφηση. Σε περιπτώσεις έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, την υποχρέωση καταβολής φέρει εξίσου και το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται το σχετικό έγγραφο.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ρητά ότι το ποσό του τέλους δεν επιστρέφεται, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρξει ακύρωση ή διπλή υποβολή της τελωνειακής διασάφησης.

Οι ειδικοί κωδικοί στα συστήματα TARIC, Η1 και Η7

Για την τεχνική εφαρμογή και την ηλεκτρονική παρακολούθηση της είσπραξης έχουν καθοριστεί δύο διακριτοί κωδικοί στις τελωνειακές διαδικασίες:

Κωδικός Y126: Ενεργοποιεί αυτοματοποιημένα την επιβολή του τέλους στο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα TARIC.

Κωδικός F00 (Union Handling Fee): Χρησιμοποιείται για την επίσημη καταχώριση της σχετικής επιβάρυνσης στις τελωνειακές διασαφήσεις εισαγωγής τύπου Η1 και Η7.

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ και ποιες αγορές εξαιρούνται πλήρως

Όσον αφορά το φορολογικό σκέλος, η καθιέρωση του UHF δεν τροποποιεί το υφιστάμενο καθεστώς για την απόδοση του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Εντούτοις, το ποσό του τέλους συνυπολογίζεται, κατά περίπτωση, στη συνολική φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται και επιβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ.

Στον αντίποδα, από την επιβολή του μέτρου εξαιρούνται πλήρως: