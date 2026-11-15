Σε νέα φάση διεύρυνσης εισέρχεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 το μέτρο τίθεται σε πλήρη υποχρεωτική εφαρμογή για εργαζόμενους σε πέντε επιπλέον επαγγελματικούς κλάδους, έπειτα από την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου προσαρμογής που ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2026.

Η επέκταση αφορά δραστηριότητες συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπών δραστηριοτήτων γραφείου, επισκευών, αποθήκευσης και υποστηρικτικών υπηρεσιών μεταφοράς (logistics), διαχείρισης νερού και λυμάτων, καθώς και τυχερών παιγνίων. Με την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, το μέτρο καλύπτει πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους συνολικά.

Πώς λειτουργεί το σύστημα και η δήλωση της Νίκης Κεραμέως

Κεντρικός στόχος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι η ακριβής καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, ο περιορισμός των αδήλωτων υπερωριών και της εισφοροδιαφυγής, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας. Η λειτουργία της υποστηρίζεται από την εφαρμογή myErgani app και το αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», μέσω του οποίου τα δεδομένα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, αποτυπώνοντας σταθερά ή μεταβαλλόμενα ωράρια, βάρδιες, υπερεργασία και υπερωρίες, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν άμεση εικόνα για τα ωράρια, τα ρεπό και τις άδειές τους.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο με διττό στόχο: αφενός την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και αφετέρου την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Από τις 16 Νοεμβρίου προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή της σε πέντε ακόμη κλάδους της οικονομίας, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου που ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου. Με την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, διασφαλίζουμε ότι κάθε ώρα εργασίας καταγράφεται και αμείβεται, ενώ, παράλληλα, διαμορφώνουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική νομοθεσία. Συνεχίζουμε με συνέπεια την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με στόχο μία αγορά εργασίας πιο δίκαιη, πιο διαφανή, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η επέκταση της εφαρμογής της δημιουργεί σημαντικά έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία αξιοποιούμε για την επιστροφή μερίσματος στην κοινωνία μέσω π.χ. μειώσεων φόρων και επιβαρύνσεων και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος».

«Άλμα» 35% στις καταγεγραμμένες υπερωρίες το εννεάμηνο του 2026

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 καταγράφηκε αύξηση κατά 35% στις ώρες υπερωρίας στους 13 κλάδους όπου εφαρμόζεται ήδη το μέτρο (ασφαλιστικές, τράπεζες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, security, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τουρισμός, λιανικό εμπόριο, βιομηχανία, εστίαση και χονδρικό εμπόριο), φτάνοντας τις 7,75 εκατομμύρια ώρες έναντι 5,75 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025 (2.002.357 επιπλέον ώρες).

Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις σημείωσαν το χονδρικό εμπόριο με +208% (1.162.322 ώρες από 377.628, ήτοι +784.694 ώρες, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και σε απόλυτους αριθμούς) και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με +149% (120.362 ώρες από 48.244). Ακολούθησαν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με +57% (44.710 ώρες από 28.439), τα σούπερ μάρκετ με +53% (289.322 ώρες από 189.618) και η εστίαση με +50% (1.137.853 ώρες από 756.099, δεύτερη σε απόλυτη αύξηση με +381.754 ώρες), ενώ τρίτη σε απόλυτη συνεισφορά βρέθηκε η βιομηχανία με +331.178 ώρες (+15%, φτάνοντας τις 2.580.470 ώρες).

Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, η ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων δημιουργεί δημοσιονομικό περιθώριο για κοινωνικές παρεμβάσεις, όπως η αντιμετώπιση περικοπών στις συντάξεις χηρείας.