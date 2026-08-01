Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο τη συγκράτηση του μεταφορικού κόστους και των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα με την έκπτωση των διυλιστηρίων, οι καταναλωτές αναμένουν τη μείωση στην αντλία, η οποία ωστόσο θα εμφανιστεί σταδιακά ανάλογα με τα αποθέματα των πρατηρίων.

Σταδιακά η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης – Πού θα φανεί πρώτα

Η νέα κρατική επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στοχεύει άμεσα στη μείωση του μεταφορικού κόστους.

Αυτή τη στιγμή, η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,06 ευρώ το λίτρο, ξεπερνώντας ακόμα και την αμόλυβδη που βρίσκεται στα 2,02 ευρώ.

Ωστόσο, η υποχώρηση της τιμής στην αντλία δεν θα γίνει ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι μειώσεις αναμένεται να φανούν γρηγορότερα, καθώς τα πρατήρια ανανεώνουν ταχύτερα τα αποθέματά τους με τις νέες τιμές, ενώ στα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, λόγω των πιο αραιών ανεφοδιασμών, η χαμηλότερη τιμή θα καθυστερήσει να εμφανιστεί μέχρι να εξαντληθούν τα παλαιότερα αποθέματα.

Στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών συντρέχει και η έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο από τα διυλιστήρια.

Το στοίχημα παραμένει κρίσιμο, καθώς το ράλι του πετρελαίου Brent (+23% τον τελευταίο μήνα) και η διεθνής ζήτηση πιέζουν έντονα τις τιμές.