Τέθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών PosoKanei. Η πλατφόρμα αυτή έχει ως σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ.

Πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης posokanei.gov.gr, αλλά και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές.

Η PosoKanei έρχεται να αντικαταστήσει την πλατφόρμα E- Katanalotis και να αποτελέσει ένα εργαλείο πιο ευέλικτο για τη σύγκριση των τιμών, καλύπτοντας περισσότερους από 10.000 κωδικούς.

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» του νέου ψηφιακού εργαλείου, το οποίο θα παρέχει στους καταναλωτές πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τιμές, συγκρίσεις και μεταβολές στα βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης.

Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών, την κατηγοριοποίηση καταγγελιών, τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων και την επιβολή προστίμων, ενώ θα υποστηρίζει και τις διοικητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων με στόχο ταχύτερες και πλήρως τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ενιαίου μηχανισμού εποπτείας της αγοράς στα πρότυπα προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά δεδομένα αξιοποιούνται ήδη για την παρακολούθηση των τιμών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει τη νέα Αρχή «μία πολύ σοβαρή θεσμική μεταρρύθμιση», επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένας ενιαίος και συντονισμένος μηχανισμός εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με το πλαφόν κέρδους και τον Κώδικα Δεοντολογίας.