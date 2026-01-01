Μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% ισχύει από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026, σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα, στα νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΑΑΔΕ. Για την επέκταση της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών εκδόθηκε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος από τον διοικητή της Αρχής Γιώργο Πιτσιλή. Μεταξύ των νησιών που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο είναι τα: Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Ψαρά, Τήλος, Φούρνοι, Αγαθονήσι και Χάλκη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του κώδικα ΦΠΑ. Στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 26 του Κώδικα ΦΠΑ.