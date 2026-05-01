Έπειτά από 25 χρόνια επίπονων διαπραγματεύσεων, τίθεται από σήμερα, 1η Μαΐου 2026, σε προσωρινή ισχύ η μνημονιώδης εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οικονομικού μπλοκ της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη).

Πρόκειται για μια κίνηση-σταθμό που δημιουργεί μια γιγαντιαία αγορά 700 εκατομμυρίων καταναλωτών, με την κατάργηση των δασμών να αγγίζει το 90% των διακινούμενων προϊόντων.

Η συμφωνία δεν έχει μόνο οικονομικό πρόσημο. Σε μια περίοδο παγκόσμιας αστάθειας, η ΕΕ επιδιώκει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στη Λατινική Αμερική, αποτελώντας το αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην περιοχή.

Παράλληλα, προωθεί την πολυμερή προσέγγιση στο διεθνές εμπόριο, παρά τις έντονες εσωτερικές αντιδράσεις, κυρίως από τη Γαλλία.

Τι αλλάζει στις τιμές και τα προϊόντα

Η συμφωνία προβλέπει την κατάργηση του 91% των δασμών στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και του 92% στις εξαγωγές της Mercosur. Συγκεκριμένα:

Αυτοκίνητα & Μηχανήματα: Σταδιακή κατάργηση δασμών 35% και 20% αντίστοιχα.

Κρασί: Πλήρης κατάργηση του δασμού 27% εντός οκτώ ετών.

Γεωγραφικές Ενδείξεις: Αναγνωρίζονται και προστατεύονται 344 ευρωπαϊκά προϊόντα (Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.).

Αγροτικά προϊόντα: Θεσπίζονται ποσοστώσεις για το βόειο κρέας (99.000 τόνοι), το κοτόπουλο (180.000 τόνοι), τη ζάχαρη και το μέλι.

«Δίχτυ ασφαλείας» για τους Ευρωπαίους αγρότες

Προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα, η Κομισιόν έχει εγκρίνει μέτρα διασφάλισης.

Σε περίπτωση που οι εισαγωγές «ευαίσθητων» προϊόντων αυξηθούν κατά 5% πάνω από τον μέσο όρο και οι τιμές πέσουν κάτω από τα επίπεδα της ΕΕ, θα ενεργοποιείται προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων. Επιπλέον, δεσμεύεται για αυστηρότατους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους στα σύνορα.

Παρά την προσωρινή ισχύ, το μέλλον της συμφωνίας δεν είναι απόλυτα εξασφαλισμένο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για έλεγχο νομιμότητας πριν την τελική επικύρωση. Η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από μια ετερόκλητη συμμαχία Πρασίνων, Αριστεράς, ακροδεξιών ομάδων, αλλά και Γάλλων και Πολωνών ευρωβουλευτών. Σε περίπτωση απόρριψης από το Κοινοβούλιο, η συμφωνία θα παύσει οριστικά να ισχύει.