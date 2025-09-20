Σε τροχιά εκσυγχρονισμού οδεύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος βρίσκεται μια “ανάσα” από την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης (action plan), μέσω του οποίου θα επιβεβαιώσει τη διαπίστευση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Οργανισμός Πληρωμών για τη συνέχιση καταβολής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προς τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισαν ότι μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και οι 54 δράσεις που προβλεπόταν στο τελικό action plan το οποίο έχει λάβει την έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι αρχικές προβλεπόμενες δράσεις που έπρεπε να “τρέξει” η ελληνική πλευρά ήταν συνολικά 45, ωστόσο μετά από νέα ευρήματα που ανέκυψαν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο τελικός αριθμός ανήλθε σε 54 τις οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο οργανισμός κατάφερε να υλoποιήσει εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ένα “μαραθώνιο” κατάφεραν να υλοποιήσουν το σύνολο των δράσεων του Action Plan, τις οποίες έχει πιστοποιήσει και η ΕΔΕΛ, ως φορέας πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπαν χαρακτηριστικά τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Το επόμενο μεγάλο βήμα έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο, περίοδος που αναμένεται να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο μετάβασης του Οργανισμού Πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ αντίστοιχα έως το τέλος του 2025 προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και οι αντίστοιχες κανονιστικές πράξεις για την ολική μετάβαση του Οργανισμού υπό την ΑΑΔΕ.

Σε αυτό τον λόγο, άλλωστε, οφείλεται η παράταση του αρχικού action plan του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμενόταν να ολοκληρωθεί εφέτος τον Σεπτέμβριο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή, έλαβαν ακόμη έξι μήνες παράταση και συγκεκριμένα έως το Μάρτιο του 2026. Κύριος λόγος είναι, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη «η ομαλή και ολική μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Όπως είχε πει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του πριν από μερικές ημέρες, σε συμφωνία με την Ε.Ε. δόθηκε η παράταση ώστε να κλείσουν όλες οι εναπομείνασες εκκρεμότητες.

«Έχουν γίνει αρκετά βήματα και αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά γίνονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα που μιλάμε γίνονται πραγματικοί έλεγχοι» είχε πει σχετικά ο αρμόδιος υπουργός.

Πάντως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει “αποφασιστεί” είναι ότι όλες οι εκκρεμότητες θα έχουν κλείσει έως και το τέλος του τρέχοντος έτους. Και αυτό γιατί από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναμένεται και επίσημα να μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ως μια νέα, ξεχωριστή και ανεξάρτητη υποδιεύθυνση. Και όλο αυτό κάτω από την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πάντως, ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα μετάβασης του Οργανισμού Πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μιας και δόθηκε η πρόσβαση στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με νομοθετική ρύθμιση.

Αναφορικά με τις προσλήψεις προσωπικού μέχρι τώρα έχουν προσληφθεί 100 άτομα μέσω της ΔΥΠΑ. Όμως, το ΥΠΑΑΤ δεν προχώρησε μόνο σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά προχώρησε και σε ένα βήμα πιο πέρα: φρόντισε για την εκπαίδευσή τους πριν αναλάβουν τα νέα τους καθήκοντα.

«Στόχος του “νέου” Οργανισμού Πληρωμών είναι να υπερβεί τους ελέγχους που γίνονται μέχρι σήμερα και να εντατικοποιηθούν τόσο σε εύρος όσο και σε βάθος» ανέφεραν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ τα ίδια στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Το Action Plan για τα γεωχωρικά δεδομένα

Σε παράλληλη τροχιά και δεύτερο Action Plan για τα γεωχωρικά δεδομένα.

Παράλληλα, με την υλοποίηση του Action Plan για τη διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας παράλληλος “μαραθώνιος” από τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ για ένα δεύτερο σχέδιο δράσης που αφορά την γεωχωρική αποτύπωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταυτίζει με την ανάγκη διεύρυνσης των ελέγχων, την ταυτοποίηση και τη σύνδεση της παραγωγής με τις εκτάσεις για τη διαφάνεια στη ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων, που έχει προτεραιοποιήσει τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως φάνηκε και με την απαίτηση υποβολής του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στις εφετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Όπως έγινε γνωστό στα μέσα της εβδομάδας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει την εκπόνηση και εφαρμογή ενός δεύτερου Action Plan που αφορούν τα γεωχωρικά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο συνδυαστικά με το εφαρμοζόμενο monitoring θα παρέχει πλήρη ασφάλεια στην κατανομή των κοινοτικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, η Επιτροπή υπενθύμισε στην ελληνική πλευρά ότι η εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, συνδέεται άμεσα με την απρόσκοπτη ροή των κοινοτικών ενισχύσεων, παρέχοντας ένα χρονοδιάγραμμα υποβολής έως τον Νοέμβριο του 2025.

Έτσι, μόλις ολοκληρωθεί και “επίσημα” η μεταβίβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, θα πραγματοποιούνται οι διασταυρωτικοί και επιτόπιοι έλεγχοι από το “νέο” Οργανισμό, τόσο για τις πληρωμές που εκκρεμούν ενώ θα γίνει και ο προγραμματισμός των πληρωμών που αφορούν στο επόμενο έτος.

Επιπλέον, αναμένονται παρεμβάσεις που θα μειώνουν το διοικητικό βάρος ενώ παράλληλα θα βελτιστοποιήσουν και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, η μονάδα του εσωτερικού ελέγχου που θα αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις, αναμένεται να λειτουργεί αυτόνομα, σε σχέση με την ΑΑΔΕ, ώστε να πληροί ένα σημαντικό στοιχείο της διαπίστευσης.