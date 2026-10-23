Ακριβότερες αναμένεται να γίνουν από τον Νοέμβριο οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης μικροδεμάτων.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται μεγάλες πλατφόρμες όπως οι Shein, Temu και AliExpress, οι οποίες διακινούν καθημερινά εκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας προς Ευρωπαίους καταναλωτές.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται τέλος διαχείρισης ύψους 2 ευρώ, το οποίο προστίθεται στον προσωρινό τελωνειακό δασμό των 3 ευρώ που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου σε συγκεκριμένες εισαγωγές χαμηλής αξίας.

Έτσι, η συνολική επιβάρυνση μπορεί να φτάνει τα 5 ευρώ ανά διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνεται σε μία αποστολή.

Πώς υπολογίζεται η χρέωση

Το βασικό στοιχείο που καθορίζει το κόστος δεν είναι απλώς ο αριθμός των προϊόντων ή των δεμάτων, αλλά η δασμολογική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε είδος.

Στην περίπτωση του δασμού των 3 ευρώ, η χρέωση υπολογίζεται ανά κατηγορία προϊόντος και όχι ανά μεμονωμένο τεμάχιο.

Για παράδειγμα:

Πέντε ίδια μπλουζάκια, εφόσον ανήκουν στην ίδια δασμολογική κατηγορία, επιβαρύνονται συνολικά με 3 ευρώ δασμό. Με την προσθήκη του νέου τέλους των 2 ευρώ, το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.

Αν όμως μία παραγγελία περιλαμβάνει ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι, δηλαδή προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών, ο δασμός φτάνει συνολικά τα 6 ευρώ και το τέλος διαχείρισης τα 4 ευρώ. Η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται έτσι στα 10 ευρώ.

Αντίστοιχα, προϊόντα που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές δασμολογικές κατηγορίες μπορούν να επιβαρυνθούν συνολικά με 15 ευρώ.

Η τελική χρέωση μπορεί να ξεπερνά τα 5 ευρώ

Επομένως, τα 5 ευρώ δεν αποτελούν ενιαία χρέωση ανά δέμα.

Ένα μόνο πακέτο μπορεί να επιβαρυνθεί με σημαντικά μεγαλύτερο ποσό, εφόσον περιλαμβάνει προϊόντα που ταξινομούνται σε διαφορετικές τελωνειακές κατηγορίες.

Το τελικό κόστος εξαρτάται από την τελωνειακή κατάταξη των προϊόντων και όχι από το αν βρίσκονται όλα μέσα στην ίδια συσκευασία.

Ποιος θα πληρώνει το κόστος

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τόσο ο προσωρινός δασμός όσο και το τέλος διαχείρισης επιβάλλονται στο πλαίσιο της τελωνειακής διαδικασίας στους υπόχρεους της εισαγωγής και στις επιχειρήσεις και όχι, ως γενικός κανόνας, απευθείας στον καταναλωτή.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αγοραστές δεν θα επηρεαστούν.

Οι πλατφόρμες και οι πωλητές μπορούν να μετακυλίσουν μέρος ή ακόμη και ολόκληρο το πρόσθετο κόστος στις τιμές των προϊόντων ή στα μεταφορικά έξοδα.

Το αν αυτό θα συμβεί και σε ποιο βαθμό θα εξαρτηθεί από την εμπορική στρατηγική κάθε εταιρείας.

Παράλληλα, ο ΦΠΑ εξακολουθεί να αποτελεί ξεχωριστή επιβάρυνση. Επομένως, τα 5 ευρώ δεν αποτελούν απαραίτητα το συνολικό πρόσθετο κόστος μιας αγοράς από χώρα εκτός ΕΕ.

Γιατί αλλάζει το καθεστώς

Οι νέες χρεώσεις εντάσσονται στη συνολικότερη μεταρρύθμιση της τελωνειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να αντιμετωπιστεί η τεράστια αύξηση των μικροδεμάτων που φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2025 εισήχθησαν στην ΕΕ περίπου 5,9 δισεκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας, αριθμός περίπου τετραπλάσιος σε σχέση με το 2022.

Η αύξηση αυτή έχει επιβαρύνει σημαντικά τις τελωνειακές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προϊόντων και τη συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Οι τρεις βασικές αλλαγές

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες.

Πρώτον, καταργείται σταδιακά η απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2026 εφαρμόζεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά καλυπτόμενη δασμολογική κατηγορία.

Δεύτερον, από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το τέλος διαχείρισης των 2 ευρώ, το οποίο έχει στόχο να καλύπτει μέρος του κόστους των τελωνειακών ελέγχων.

Τρίτον, ενισχύεται η ευθύνη των ηλεκτρονικών πλατφορμών, οι οποίες αναλαμβάνουν περισσότερες υποχρεώσεις ως προς τις τελωνειακές διατυπώσεις, τις πληρωμές και τη συμμόρφωση των προϊόντων.

Δεν αφορά μόνο κινεζικές πλατφόρμες

Οι νέοι κανόνες δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις όπως οι Shein, Temu και AliExpress.

Εφαρμόζονται στις καλυπτόμενες εισαγωγές από όλες τις τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των προϊόντων ή την εταιρεία μεταφοράς.

Τι αλλάζει για τα δέματα έως 150 ευρώ

Ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ αφορά αποστολές χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ και, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, θα παραμείνει σε εφαρμογή μέχρι την 1η Ιουλίου 2028.

Τότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα κεντρική ψηφιακή τελωνειακή υποδομή για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμοστούν οι κανονικοί δασμολογικοί συντελεστές.

Το τέλος των 2 ευρώ αποτελεί διαφορετικό μέτρο και δεν αντικαθιστά τον δασμό των 3 ευρώ.

Παράλληλα, από τον Νοέμβριο καθίστανται υποχρεωτικά και πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης των προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθούν η ιχνηλασιμότητα και οι τελωνειακοί έλεγχοι.

Μείωση στις εισαγωγές μικροδεμάτων

Οι πρώτες ενδείξεις μετά την εφαρμογή του δασμού των 3 ευρώ δείχνουν υποχώρηση στις εισερχόμενες αποστολές μικρής αξίας.

Στοιχεία των γαλλικών τελωνειακών Αρχών που επικαλέστηκε το γαλλικό υπουργείο Οικονομίας κάνουν λόγο για μείωση μεταξύ 30% και 40%.

Άλλες αναφορές καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερη κάμψη, της τάξης του 60%, για συγκεκριμένη περίοδο.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά προέρχονται από διαφορετικές πηγές και χρονικές περιόδους και δεν μπορούν να θεωρηθούν ενιαίο ποσοστό για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα, παράγοντες της αγοράς ταχυμεταφορών έχουν επίσης κάνει λόγο για αισθητή πτώση στις αφίξεις δεμάτων από την Κίνα.

Τι σημαίνει για Shein, Temu και AliExpress

Οι αλλαγές δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για τις διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που βασίζουν μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού τους μοντέλου στις απευθείας αποστολές φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες.

Το κατά πόσο θα επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητά τους θα εξαρτηθεί από το αν θα απορροφήσουν τις νέες χρεώσεις ή αν θα τις μεταφέρουν στις τελικές τιμές και στα έξοδα αποστολής.

Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η ανάπτυξη αποθηκών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν ένα προϊόν έχει ήδη εισαχθεί, τελωνιστεί και αποθηκευτεί σε κράτος-μέλος, η μεταγενέστερη αποστολή του σε καταναλωτή άλλης χώρας της ΕΕ δεν θεωρείται νέα εισαγωγή από τρίτη χώρα.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο προσαρμογής για μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για τους καταναλωτές, πάντως, η ουσιαστική επίπτωση των αλλαγών θα γίνει περισσότερο ορατή μετά την εφαρμογή του νέου τέλους τον Νοέμβριο, όταν θα φανεί κατά πόσο οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα περάσουν στις τελικές τιμές.

Η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι πλέον σαφής: περισσότεροι τελωνειακοί έλεγχοι, αυξημένες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες και νέο κόστος για τις απευθείας εισαγωγές μικροδεμάτων από τρίτες χώρες.