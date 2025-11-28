Μια οικονομική ανάσα θα πάρουν σήμερα (28/11) ένα εκατομμύριο περίπου ενοικιαστές, καθώς θα τους επιστραφεί ένα ενοίκιο.

Πώς θα λάβουν τα χρήματα οι ενοικιαστές

Η καταβολή του ποσού στους ενοικιαστές θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, έπειτα από την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια της ΑΑΔΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μόνιμου χαρακτήρα μέτρο, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των πολιτών που ζουν στο νοίκι.

Παραδείγματα – Εισοδηματικά κριτήρια

Ένα ζευγάρι με ένα παιδί φοιτητή πληρώνει ενοίκιο το χρόνο για την κύρια κατοικία 9.000 ευρώ και για φοιτητική στέγη 3.600 ευρώ. Το ποσό που θα λάβει ως επιστροφή ανέρχεται στα 900 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι έως 20.000 ευθρώ για τον άγαμο, για ζευγάρι οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επίσης, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Τι θα γίνει με όσους ενοικιαστές δεν λάβουν το ποσό

Όσοι ενοικιαστές δεν λάβουν το ποσό, παρ’ ότι πληρούν τα κριτήρια, θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτημα εξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως το τέλος Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση που υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί ότι εισπράχθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Σήμερα η πληρωμή τακτικών και έκτακτων επιδομάτων για το Νοέμβριο

Σήμερα επίσης θα κατατεθούν στους δικαιούχους τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα:

• Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι -99.927.949ευρώ

• Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ

• Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ

• Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ

• Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ

• Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ

• Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ

• Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ

• Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ

• Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ

• Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

• Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ

• Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ

• Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ

• Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ

Με πληροφορίες από ΟΠΕΚΑ