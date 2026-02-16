Ιστορικής σημασίας θεωρείται η σημερινή υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για 4 θαλάσσιες περιοχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, όπου θα ξεκινήσουν έρευνες για υδρογονάνθρακες. Ενδεικτικό της σπουδαιότητας που δίνει η κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι οι υπογραφές θα μπουν στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy.

Το ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο.

Οι συμβάσεις υπογράφονται 18 μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες, που μετείχαν στην διαγωνιστική διαδικασία και λιγότερο από ένα χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (30.4.2025). Δηλαδή σε χρόνο – ρεκόρ καθώς η επιτάχυνση των διαδικασιών και η τήρηση των υπεσχημένων χρονοδιαγραμμάτων αποτέλεσε – όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου – ένα από τα στοιχεία για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες. Ο ίδιος μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε ενεργειακό συνέδριο, τόνισε ότι «ήρθε η ώρα για την πατρίδα μας, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοϊδεατισμό αλλά με σχέδιο, να ερευνήσει αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα μας».

Μετά την υπογραφή, οι συμβάσεις θα κατατεθούν τάχιστα στη Βουλή προς κύρωση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα ενώ θα προηγηθεί η έγκριση της Περιβαλλοντικής μελέτης η οποία αναμένεται από το β´ εξάμηνο του 2026. Οι παραχωρήσεις αφορούν τις περιοχές «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», καθώς και τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης Ι» και «Νότια της Κρήτης ΙΙ», όπου η κοινοπραξία έχει ήδη αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής.

Οι 4 περιοχές που παραχωρούνται για έρευνες έχουν συνολική έκταση 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου. Δεν αποκλείεται να συνδυαστούν με έρευνες και σε άλλες περιοχές, κάτι για το οποίο πρόσφατα εκδήλωσε ενδιαφέρον μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των σεισμικών ερευνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές αποτυπώσεις, που επιτρέπουν τη λεπτομερή απεικόνιση των γεωλογικών σχηματισμών κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα και τον εντοπισμό πιθανών στόχων για γεώτρηση. Το συνολικό κόστος των πρώτων αυτών σεισμικών εργασιών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 40 εκατ. ευρώ και θα αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση του γεωλογικού δυναμικού των περιοχών.

Η επόμενη φάση αφορά τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, με τον σχετικό προϋπολογισμό να υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, καθιστώντας και την πιο δαπανηρή φάση του προγράμματος. Η γεώτρηση αποτελεί το καθοριστικό βήμα για την επιβεβαίωση της ύπαρξης κοιτασμάτων και την εκτίμηση της δυνατότητας εμπορικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων.

Σύμφωνα με την πάγια πρακτική , εφόσον από τις έρευνες αυτές προκύψουν ενδιαφέροντες στόχοι, θα ακολουθήσει η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη και το μέγεθος των κοιτασμάτων πριν αρχίσει η εκμετάλλευση.

Στο στάδιο αυτό, της ερευνητικής γεώτρησης βρίσκεται το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο όπου δραστηριοποιείται η επίσης αμερικανική ExxonMobil από κοινού με την Energean και την Helleniq Energy και το γεωτρύπανο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027. Η ExxonMobil από κοινού με την Helleniq Energy, υπενθυμίζεται, έχουν τα δικαιώματα έρευνας σε άλλες δύο μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η έρευνα και στη συνέχεια η παραγωγή υδρογονανθράκων αποφέρει σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Κατά μέσο όρο (το ποσοστό κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος του κοιτάσματος και της παραγωγής), το 40 % της αξίας επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ η ανακάλυψη κοιτασμάτων θα σημάνει δραστική μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ