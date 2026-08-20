Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την εφαρμογή της συμφωνίας που προβλέπει μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και να ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του 2026.

Η λίστα των προϊόντων που θα ενταχθούν στη συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ενώ οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στο 7%.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς που μετέδωσε η ΕΡΤ, το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης προέρχεται από τους προμηθευτές, οι οποίοι προσφέρουν εκπτώσεις περίπου 5%. Από την πλευρά τους, τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να συμβάλουν με επιπλέον μειώσεις μεταξύ 1,5% και 2%.

Έως και 1.500 προϊόντα στη λίστα

Η λίστα των προϊόντων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι την έναρξη του μέτρου, στις 31 Αυγούστου, είναι πιθανό να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί.

Σήμερα, στη συμφωνία συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί προϊόντων. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός τους μπορεί να ανέλθει ακόμη και στους 1.500.

Ποια προϊόντα εντάσσονται

Η συμφωνία αφορά προϊόντα που καλύπτουν βασικές καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών, μεταξύ των οποίων:

κρέατα,

γαλακτοκομικά,

αυγά,

ζυμαρικά,

βρεφικές τροφές,

καφές,

απορρυπαντικά,

σχολικά είδη.

Πρόκειται για κατηγορίες που αποτελούν σημαντικό μέρος των οικογενειακών δαπανών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει τους καταναλωτές.

Περισσότεροι προμηθευτές στη συμφωνία

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τη συμφωνία παραμένει έντονο. Μέχρι στιγμής, περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής, ενώ αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε.

Με τις νέες συμμετοχές αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω η γκάμα των προϊόντων που θα διατίθενται με μειωμένες τιμές.

Η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί στις 31 Αυγούστου και θα έχει αρχική διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου. Στόχος είναι η συγκράτηση των τιμών σε βασικά αγαθά και η ελάφρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος των καθημερινών αγορών.