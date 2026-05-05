Πρόωρα θα τερματιστεί το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» με καταληκτική πλέον ημερομηνία την 2α Ιουνίου αντί για το τέλος Αυγούστου, που είχε ανανκοινωθεί αρχικά. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί αναστάτωση και ανησυχία σε περίπου 2.000 δικαιούχους που ετοίμαζαν φάκελο ακινήτου και δανειακές συμβάσεις με τις Τράπεζες για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, μετά τις σχετικές προεγκρίσεις και το χρονικό περιθώριο που πίστευαν πως υπήρχε μέχρι τον Αύγουστο.

Τα νέα δεδομένα όμως τους πρόλαβαν με τα συναρμόδια υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να ανακοινώνουν τους λόγους που μετατέθηκε νωρίτερα η λήξη του προγράμματος με την εξής διατύπωση: «Η συγκεκριμένη ημερομηνία τέθηκε προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων», όπως δηλώνει η σχετική τους ανακοίνωση. Οι δε δικαιούχοι έλαβαν την παρακάτω ενημέρωση:

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τους περίπου 2.000 δικαιούχους που έχουν κριθεί ως επιλέξιμοι αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη δανειακή τους σύμβαση με την Τράπεζα:

Η νέα προθεσμία: Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει έγκριση πρέπει να υπογράψουν τη δανειακή τους σύμβαση με την τράπεζα το αργότερο έως τις 2 Ιουνίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, καμία νέα σύμβαση δεν θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η αιτία: Η επίσπευση κρίθηκε αναγκαία για την έγκαιρη οριστικοποίηση των στοιχείων και την υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η χρηματοδότηση συνδέεται με τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η απορρόφηση: Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, με τη συνολική απορρόφηση του προϋπολογισμού να αγγίζει το 84,1% (περίπου 1,6 δισ. ευρώ).

Πανικός στις ομάδες δικαιούχων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο πανικός που έχει καταλάβει όσους είχαν προέγκριση ένταξης και «έτρεχαν» χαλαρά την διαδικασία, πιστεύοντας ότι έχουν στη διάθεσή τους όλο το καλοκαίρι για να ολοκληρώσουν τις δανειακές συμβάσεις αποτυπώνεται στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί για το πρόγραμμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Τα σχόλια είναι ενδεικτικά:

Δεν λείπουν επίσης οι επισημάνσεις για θέματα διαδικαστικά και χρεώσεις:

Τα παράπονα πέφτουν βροχή και κάποιοι λένε πως απλά …έχασαν το σπίτι που είχαν βρει:

Άλλοι ζητούν ενημέρωση για το αν υπάρχει ελπίδα να προλάβουν τις νέες προθεσμίες:

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών καλεί τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σε στάδιο τελικής έγκρισης να προσκομίσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όσοι δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της νέας προθεσμίας, θα μείνουν εκτός επιδοτούμενου δανείου, ακόμη και αν η αίτησή τους είχε αρχικά προκριθεί, καθώς η πλατφόρμα θα «κλειδώσει» οριστικά για λόγους λογιστικής τακτοποίησης των πόρων.

«Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που έχουν λάβει οριστική έγκριση, θα πρέπει να φροντίσουν να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τράπεζα συνεργασίας τους, προσκομίζοντας το συντομότερο δυνατό τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να καταστεί εφικτή η υπογραφή της δανειακής τους συμβάσεως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 2ας/6/2026. Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι δικαιούχοι δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παραπάνω ημερομηνία (μέχρι και 2/6/2026), δεν θα είναι αντικειμενικά εφικτή η υπογραφή οριστικής δανειακής συμβάσεως, λόγω της λήξης του προγράμματος» αναφέρει.

Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει τις επόμενες εβδομάδες σε έναν ιδιότυπο «αγώνα δρόμου» για χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αγοράς ακινήτου.

Δείτε τι δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης: