Σε τέσσερις παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι των τιμών της ενέργειας προχωρά η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να δίνει το στίγμα της νέας πολιτικής για τα καύσιμα κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο Υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, τα μέτρα εστιάζουν σε δύο βασικούς πυλώνες: την ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) και την αποτροπή μιας δυσβάσταχτης εκκίνησης στη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.

Επιδότηση στα 20 λεπτά για το diesel

Ανταποκρινόμενη στις πιέσεις που δέχονται οι οδηγοί και κυρίως οι επαγγελματίες (μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα, αγρότες), η κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση της κρατικής επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, η έκπτωση διαμορφώνεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο (κυβερνητική επιδότηση) με επιπρόσθετα 5 λεπτά που δίνουν μείωση τα διυλιστήρια, δίνοντας μια σημαντική «ανάσα» στην τελική τιμή καταναλωτή. Η αναπροσαρμογή αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να απορροφηθεί μεγάλο μέρος των διεθνών ανατιμήσεων και να συγκρατηθεί το ευρύτερο κόστος μεταφοράς προϊόντων που επηρεάζει τον πληθωρισμό.

«Οχυρό» το 1,75 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού βρέθηκε και το πετρέλαιο θέρμανσης, που η διάθεσή του ξεκινά τον Οκτώβριο. Όπως έχει καταστήσει σαφές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υλοποιείται μια κοινή παρέμβαση κυβέρνησης και διυλιστηρίων, ώστε η τιμή εκκίνησης να συμπιεστεί και να διαμορφωθεί αυστηρά κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Το όριο αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς στο 1,75 ευρώ είχε κλείσει η τιμή κατά την περσινή περίοδο διάθεσης (Απρίλιος). Η κυβέρνηση επιθυμεί πάση θυσία η φετινή σεζόν να ξεκινήσει από χαμηλότερη αφετηρία, διασφαλίζοντας ότι η θέρμανση δεν θα μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για τον μέσο πολίτη. παρά ταύτα η περυσινή τιμή εκκίνησης ήταν στο €1,10, ποσό που δείχνει ξεκάθαρα πόσο επιβαρυμένη θα είναι φέτος η αγορά του πετρελαίου για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης δείχνει πως τα μέτρα ενίσχυσης θα αξιολογούνται διαρκώς με βάση την πορεία των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού, με τον Πρωθυπουργό να έχει ήδη στείλει πολλαπλά μηνύματα προς τις Βρυξέλλες για την ανάγκη μιας συνολικής, ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως είπε ο ίδιος η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην τρέχουσα ενεργειακή κρίση. Γνωστοποίησε μάλιστα ότι έστειλε για το θέμα επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Eurogroup.

Από 72 σε 120 οι δόσεις για τις οφειλές στο δημόσιο

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων για τα χρέη στο Δημόσιο σε 120, με το ελάχιστο ποσό καταβολής να ορίζεται στα 30 ευρώ.