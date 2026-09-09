Το Δημόσιο εξακολουθεί να παραμένει ο μεγαλύτερος οφειλέτης προς τους ιδιώτες, με τα ληξιπρόθεσμα χρέη του να ξεπερνούν το ποσό των 3,27 δισ. ευρώ, προς τους Έλληνες φορολογούμενους, τους συνταξιούχους και τους διάφορους προμηθευτές.

Το πρόβλημα ρευστότητας που προκαλείται στην αγορά, εξαιτίας των οφειλών αυτών, είναι κατά συνέπεια μεγάλο, καθώς παρά τις κοινοτικές συστάσεις για τον μηδενισμό των χρεών, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη λύση για την εξομάλυνση του.

Μεγαλύτερος οφειλέτης παραμένουν τα νοσοκομεία, που οφείλουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό προς τους προμηθευτές τους, ενώ ανάλογα υψηλές είναι και οι οφειλές του Δημοσίου προς τις ευπαθείς οικονομικά ομάδες των φορολογουμένων και των συνταξιούχων.

Μια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, αναμένεται να δώσει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα «Συνέπεια», την οποία προωθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με στόχο ως το τέλος του έτους να αποκτήσει για πρώτη φορά μια αναλυτική εικόνα για τους φορείς που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις αποπληρωμές των χρεών τους.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση τόσο για τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, όσο και για εκείνα που παραμένουν για καιρό ανεξόφλητα.

Πιο συγκεκριμένα η «Συνέπεια», θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα εμφανίζει δημόσια σε πραγματικό χρόνο την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά, οπότε κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βλέπει ποια τιμολόγια του Δημοσίου έχουν εξοφληθεί, ποια παραμένουν ανεξόφλητα ή σε εκκρεμότητα, αλλά και ποιος φορέας χρωστάει και ποιο ποσό.

Η βασική φιλοσοφία της πλατφόρμας είναι η «δημόσια έκθεση» των φορέων εκείνων που καθυστερούν τις πληρωμές τους, καθώς μέχρι τα υφιστάμενα χρέη των φορέων «κρύβονταν» πίσω από γενικά και αόριστα στατιστικά στοιχεία.

Πλέον, η πλατφόρμα θα γνωστοποιεί την ταυτότητα του ασυνεπούς φορέα και η διοίκηση του θα εκτίθεται άμεσα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην κοινή γνώμη για τη διαχειριστική της ανικανότητα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις διοικήσεις, καθώς οι οργανισμοί του Δημοσίου που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές θα μπαίνουν σε «μαύρη λίστα».

Όπως σημειώνουν στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η ανάγκη για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι τεράστια, καθώς θα υπάρξει σαφής εικόνα για ανεξόφλητα τιμολόγια αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι έως τα τέλη Αυγούστου του 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 265.000 τιμολόγια του Δημοσίου, συνολικής αξίας 22,6 δισ. ευρώ, από τις αρχές του έτους, με την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής.

Στο τέλος Ιουλίου του 2026, το κράτος χρωστούσε πάνω από 3,27 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους, παρά την μείωση κατά 118 εκατ. ευρώ που σημειώθηκε από μήνα σε μήνα.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι οφειλές υποχώρησαν στα 2,646 δισ. ευρώ από 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Όμως, στον λογαριασμό, θα πρέπει να προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ύψους 629 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το Δημόσιο να διαμορφώνεται στα 3,275 δισ. ευρώ.

Το ύψος των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες στα τέλη Ιουλίου

Αναλυτικότερα τα 3,27 δισ. που χρωστούσε το κράτος, στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους, κατανέμονται ως εξής:

Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,235 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό μικρότερο κατά 70 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, όταν οι οφειλές είχαν ανέλθει σε 1,305 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αποκλιμάκωση των τελευταίων μηνών συνεχίζεται, ωστόσο το ύψος των οφειλών παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντική πίεση στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το δημόσιο σύστημα υγείας.

Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν σε 681 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 715 εκατ. ευρώ του Ιουνίου με σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων να συνδέεται με την απονομή συντάξεων. Αν και ο e-ΕΦΚΑ έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία και ο μέσος χρόνος απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης έχει περιοριστεί περίπου στις 40 ημέρες, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν περισσότερο χρόνο, ιδιαίτερα όταν ο ασφαλισμένος έχει διαδοχικό ή παράλληλο χρόνο ασφάλισης ή συμμετοχή σε περισσότερα επικουρικά Ταμεία.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 326 εκατ. ευρώ, από 333 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. Η μείωση είναι περιορισμένη, ωστόσο δείχνει ότι συνεχίζεται η προσπάθεια εξόφλησης παλαιών υποχρεώσεων από δήμους και περιφέρειες.

Τα χρέη των Νομικών Προσώπων διαμορφώθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, από 243 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 629 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, καθώς μειώθηκαν κατά 159 εκατ. ευρώ, από τα 788 εκατ. ευρώ που οφείλονταν τον Ιούνιο.

Από το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων:

-181 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 320 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 121 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και 6 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

-254 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες. Από το ποσό αυτό, 161 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί στους δικαιούχους λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους φορολογούμενους. Έτσι, η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες πολίτες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να τους καταβληθούν τα ποσά που δικαιούνται.

Τέλος, 375 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ