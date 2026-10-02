Περίπου 4.000.000 Έλληνες οφείλουν φόρους στο Δημόσιο, καθώς σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους στη χώρα, με επιπλέον 9,86 δισ. ευρώ (σχεδόν 10 δισ. ευρώ) να έχουν προστεθεί στη «δεξαμενή» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως αυτά αναλύονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος Ιουλίου διαμορφώθηκε στα 109,77 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις πιέσεις που υφίστανται νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις εξαιτίας της ακρίβειας.

Η ακτινογραφία των οφειλών και τα «ανεπίδεκτα είσπραξης»

Το συνολικό ποσό των 109,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν εισπράξεις και διαγραφές χρεών ύψους 14,52 δισ. ευρώ (περιλαμβάνεται και η διαγραφή οφειλών 5,51 δισ. ευρώ τον περασμένο Νοέμβριο που αφορούσαν πρόστιμα Κ.Β.Σ. ενός οφειλέτη).

Ανεπίδεκτα Είσπραξης: Τα χρέη που θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης ανήλθαν σε 30,50 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 27,78% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Πραγματικό Χρέος & Ρυθμίσεις: Από το θεωρητικά εισπράξιμο χρέος των 79,27 δισ. ευρώ, μόλις το 6,70% (5,31 δισ. ευρώ) βρίσκεται ενταγμένο σε κάποια ρύθμιση.

Πηγές Εισπράξεων: Σχεδόν το σύνολο των εσόδων της Εφορίας (91,99%) προέρχεται μόλις από το 32,95% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, δηλαδή από οφειλές ύψους 26,12 δισ. ευρώ.

Πού οφείλονται τα χρέη – Πρωταθλητής ο ΦΠΑ

Εξετάζοντας την ποιοτική διάρθρωση του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, το 66,46% (52,69 δισ. ευρώ) αφορά αμιγώς φορολογικές οφειλές:

ΦΠΑ: Αποτελεί τη μεγαλύτερη κατηγορία με ποσοστό 47,18% (24,86 δισ. ευρώ).

Φόρος Εισοδήματος: Ακολουθεί με ποσοστό 42,22%.

Φόροι Περιουσίας: Καταγράφουν ποσοστό 5,23% (2,76 δισ. ευρώ).

Το υπόλοιπο τμήμα των οφειλών συμπληρώνεται από πρόστιμα φορολογικά και μη (17,31 δισ. ευρώ ή 21,84%) καθώς και μη φορολογικές οφειλές, όπως δάνεια και δικαστικά έξοδα (9,27 δισ. ευρώ ή 11,70%).

Στα 4 εκατομμύρια οι οφειλέτες

Ο συνολικός αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων με ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχεται σε 3.985.112. Παρά τη μικρή ετήσια μείωση κατά 16.682 πρόσωπα (κυρίως σε χαμηλές κατηγορίες οφειλής έως 3.000 ευρώ), παρατηρήθηκε μηνιαία αύξηση κατά 129.337 οφειλέτες σε σχέση με τον Ιούνιο, λόγω της λήξης της 1ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Συγκέντρωση Χρέους: Το 96,43% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου πηγάζει από οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Μάλιστα, στο εύρος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνεται το 74,36% του χρέους, το οποίο αντιστοιχεί σε μόλις 0,26% των οφειλετών.

Φυσικά vs Νομικά Πρόσωπα: Τα νομικά πρόσωπα ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, κατέχοντας το 60,24% του συνόλου (66,12 δισ. ευρώ), ενώ τα φυσικά πρόσωπα κατέχουν το 39,76% (43,65 δισ. ευρώ). Στις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν κατά 68,28% (55,73 δισ. ευρώ από 6.554 επιχειρήσεις).

Μικροοφειλέτες: Αντιθέτως, στις οφειλές έως 10.000 ευρώ συγκεντρώνεται το 89,77% του συνολικού πλήθους των οφειλετών (3.229.092 φυσικά πρόσωπα), καταλαμβάνοντας ωστόσο μόλις το 3,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.