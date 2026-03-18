Αυξήθηκαν κατά 604 εκατ. ευρώ, στα 80,02 δισ. ευρώ, τα «κόκκινα» δάνεια που διαχειρίζονται οι λεγόμενοι servicers (Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις – ΕΔΑΔΠ) το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ονομαστική αξία των επιχειρηματικών δανείων υπό διαχείριση διαμορφώθηκε σε 28,1 δισ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, από 27,6 δισ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο. Ειδικότερα, τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 593 εκατ. ευρώ, φθάνοντας επίσης τα 28,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 10,1 δισ. ευρώ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αμετάβλητα παρέμειναν τα δάνεια προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα 31 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 68 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 10,5 δισ. ευρώ.

Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν τα δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τα οποία μειώθηκαν κατά 57 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 41,3 δισ. ευρώ.

Σε επιμέρους κατηγορίες, τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ, στα 15,8 δισ. ευρώ, ενώ τα στεγαστικά μειώθηκαν κατά 72 εκατ. ευρώ, στα 25,2 δισ. ευρώ.