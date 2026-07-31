Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα των τελωνειακών ελέγχων της ΑΑΔΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026, αποτυπώνοντας την έκταση της παρανομίας και του λαθρεμπορίου στα ελληνικά σύνορα. Περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε αδήλωτα μετρητά, εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, δεκάδες χιλιάδες προϊόντα-«μαϊμού» και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών περιλαμβάνονται στη μακρά λίστα των κατασχέσεων, ενώ από τους ελέγχους δεν γλίτωσαν ακόμα και… δύο εξωτικοί παπαγάλοι.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τελωνεία αεροδρομίων, λιμανιών και συνοριακών σταθμών, καθώς και σε οχήματα, αποσκευές, ταχυδρομικά δέματα και χώρους προσωρινής αποθήκευσης. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένα συστήματα X-Ray και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης, βάζοντας στο στόχαστρο την παράνομη διακίνηση ρευστών, χρυσού, καπνικών προϊόντων, αλκοόλ, ναρκωτικών και οπλισμού.

Συνολικά, οι αρχές δέσμευσαν 2.065.416,91 ευρώ, 91.723 δολάρια, 11.790 λίρες Αγγλίας, καθώς και μεγάλα ποσά σε τουρκικές λίρες, δηνάρια, λεκ και λέβα. Παράλληλα, εντοπίστηκε τραπεζική επιταγή αξίας 191.357 λέι Ρουμανίας, 60 χρυσά νομίσματα και έξι πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 190 γραμμαρίων.

Βροχή τα αδήλωτα μετρητά και τα λαθραία καπνικά στα σύνορα

Τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά εντοπίστηκαν στους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Κήπων, όπου δεσμεύτηκαν περισσότερα από 700.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντοπίστηκαν χρήματα σε αποσκευές επιβατών που ταξίδευαν από Κωνσταντινούπολη, Ντόχα, Αντίς Αμπέμπα, Τίρανα, Νέα Υόρκη και Βηρυτό, ενώ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατασχέθηκαν 288.610 ευρώ και 12.028 δολάρια.

Την ίδια ώρα, ο όγκος των λαθραίων καπνικών προϊόντων υπήρξε τεράστιος. Οι συνολικές κατασχέσεις έφτασαν τα 4.126.057 τσιγάρα, 70 κιλά καπνού, 3.346 πούρα και 29.340 θερμαινόμενες ράβδους καπνού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο αεροδρόμιο της Αθήνας, 17 επιβάτες προερχόμενοι από Κάιρο, Γιερεβάν και Κωνσταντινούπολη μετέφεραν στις αποσκευές τους σχεδόν 698.000 τσιγάρα. Επιπλέον 2,32 εκατομμύρια τσιγάρα εντοπίστηκαν σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές, ενώ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατασχέθηκαν περισσότερα από 443.000 τεμάχια.

Από ναρκωτικά μέχρι.. εξωτικούς παπαγάλους

Παράλληλα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και κατέσχεσαν 31.013 παραποιημένα προϊόντα (ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ρολόγια, γυαλιά ηλίου και λευκά είδη). Στο Τελωνείο Κήπων κατασχέθηκαν πάνω από 22.000 είδη ένδυσης και υπόδησης με πλαστά σήματα, 1.705 παράνομα δοχεία γραφίτη, καθώς και οκτώ καλούπια αναπαραγωγής ετικετών γνωστών οίκων. Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεσμεύτηκαν 6.709 προϊόντα-«μαϊμού» μέσα σε ταχυδρομικά δέματα από Αίγυπτο και Κίνα.

Στον τομέα των ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 129 κιλά της ναρκωτικής ουσίας KHAT, 25 κιλά κάνναβης και 574 γραμμάρια THC. Σημαντικές ποσότητες βρέθηκαν σε αποσκευές και δέματα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ενώ 11 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε συσκευασίες ηλεκτρονικών συσκευών σε όχημα που εισερχόταν στη χώρα.

Η λίστα των ευρημάτων συμπληρώνεται από: