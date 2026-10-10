5. 🇬🇷 Ελλάδα:2,203€/L

Στα 2,20 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης

Η αμόλυβδη βενζίνη εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για τους καταναλωτές.

Στην τιμή αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί η επίδραση της επιδότησης των 10 λεπτών από τα διυλιστήρια.

Χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η τιμή της αμόλυβδης θα μπορούσε να βρίσκεται κοντά στα 2,30 ευρώ το λίτρο.