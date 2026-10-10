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Στις 5 Οκτωβρίου 2026, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση ακριβότερης τιμής βενζίνης με 2,203€/L. Προηγούνται η Γαλλία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και πρώτη η Δανία με την ακριβότερη τιμή.
Οι 5 ακριβότερες χώρες της ΕΕ για βενζίνη
- 🇩🇰 Δανία: 2,605 €/L
2. 🇳🇱 Ολλανδία: 2,432 €/L
3. 🇫🇮 Φινλανδία: 2,370 €/L
4. 🇫🇷 Γαλλία: 2,212 €/L
5. 🇬🇷 Ελλάδα:2,203€/L
Στα 2,20 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης
Η αμόλυβδη βενζίνη εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
Η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης για τους καταναλωτές.
Στην τιμή αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί η επίδραση της επιδότησης των 10 λεπτών από τα διυλιστήρια.
Χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η τιμή της αμόλυβδης θα μπορούσε να βρίσκεται κοντά στα 2,30 ευρώ το λίτρο.
Οι υψηλές τιμές της βενζίνης στις χώρες αυτές οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως οι αυξημένοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι συντελεστές ΦΠΑ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα περιβαλλοντικά τέλη.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις ανακοινώσεις που αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, τόσο για τις τιμές των καυσίμων, όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης και το σχετικό επίδομα.
Η κατάταξη βασίζεται σε δεδομένα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο συλλέγει τις εθνικές μέσες καταναλωτικές τιμές (με όλους τους φόρους — ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ) από τις επίσημες Αρχές καθενός από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.