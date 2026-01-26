Ο χρυσός ξεπέρασε χθες Κυριακή (25/01) το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην Ιστορία, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία-καταφύγιο εν μέσω των γεωπολιτικών, των εμπορικών και των νομισματικών αβεβαιοτήτων τις οποίες γεννά η πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η τιμή του πολύτιμου κιτρινόχρωμου μετάλλου, που ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024.

Παρακάτω το δελτίο τιμών χρυσού και χρυσών νομισμάτων από την Τράπεζα Ελλάδος:

Πηγή:ΑΠΕ/ΜΠΕ