Πολύ ψηλά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εταιρικών κερδών βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Την τελευταία πενταετία τα κέρδη τους σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση.

Συγκεκριμένα, το μερίδιο κερδών στην Ελλάδα, σε σχέση με το ΑΕΠ, ανέβηκε στο 50,2% το 2024 (αυξήθηκε 0,9 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020) και είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ μετά την Ιρλανδία, όπου η μεγάλη συμμετοχή των πολυεθνικών ανεβάζει τα εταιρικά κέρδη στο 64,8% του ΑΕΠ, και την Μάλτα, όπου οι επιχειρήσεις αποσπούν το 51,9% του συνολικού πλούτου που παράγεται μέσα σε ένα χρόνο στη χώρα.

Η θετική πορεία των επιχειρηματικών κερδών στην Ελλάδα αποτυπώνεται και σε άλλους οικονομικούς δείκτες: αύξηση 41,9% στο σύνολο των κερδών (από 83 δισ. ευρώ το 2020 έφτασαν σε 1117 δισ. ευρώ το 2024), οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 64,4% στην πενταετία, ενώ η αξιοποίηση παραγωγικής ικανότητας έφτασε στο 78,2% (που είναι ρεκόρ 16ετίας), και οι ξένες άμεσες επενδύσεις 7,6 δισ. ευρώ. Αντίθετα οι μισθοί βρίσκονται στα τάρταρα.

Η ιδιομορφία της Ελλάδας είναι ότι την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν μεν και οι μισθοί, τόσο ο κατώτατος (+35,4%) , όσο και ο μέσος μισθός (+27,8%), αλλά το μερίδιο των αμοιβών των εργαζομένων στο εθνικό εισόδημα παραμένει ανάμεσα στα χαμηλότερα στην Ε.Ε..

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 ευρώ το 2019 σε 880 ευρώ από 1/4/2025, με σωρευτική άνοδο +35,4%, ενώ ο μέσος μισθός ανέβηκε από 1.046 ευρώ το 2019 σε 1.342 ευρώ το 2024, αύξηση +28,3%. Σε πραγματικούς όρους (με αφαίρεση πληθωρισμού), ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 10% από το 2019, που είναι μία από τις υψηλότερες αυξήσεις στον ΟΟΣΑ.

Όμως η Ελλάδα δεν παύει να κατατάσσεται 14η σε απόλυτη τιμή κατώτατου μισθού (€968 σε 14μηνη βάση), και προτελευταία στον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης με 17.954 ευρώ το 2024, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία. Όσο για την σύγκριση μισθών και επιχειρηματικών κερδών, πρέπει να δούμε τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν οι αμοιβές των εργαζομένων στο συνολικό εθνικό εισόδημα.

Αυτό φαίνεται στο μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ, το οποίο στην Ελλάδα ήταν στο 35% το 2024, πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., που ήταν 47,9% και μάλιστα έχει μειωθεί κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020 (ήταν 36,1% του ΑΕΠ τότε), ενώ στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, αυξήθηκε.

Με απλά λόγια οι αριθμοί αυτοί σημαίνουν ότι στην Ελλάδα, περισσότερο από το μισό του εθνικού εισοδήματος κατευθύνεται σε κέρδη, και λιγότερο από το ένα τρίτο, σε αμοιβές εργαζομένων, μια κατάσταση που αποκλίνει δραματικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αντανακλά ανισομέρεια στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου.

Σε αυτήν την αυταπόδεικτη και θεμελιώδη ανισότητα οφείλεται και η θεαματική εκτίναξη των εταιρικών κερδών στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Τα ίδια τα στατιστικά μεγέθη που επικαλείται με τόσο άνεση η σημερινή Κυβέρνηση όταν συγχαίρει τον εαυτό της για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, καταδεικνύουν την πραγματική εικόνα και εξηγούν σε τι ακριβώς οφείλεται η εταιρική ευημερία των αριθμών.