Η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών είναι κομβικής σημασίας, για την επίτευξη μιας πραγματικά αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας σε δήλωση που έκανε στο περιθώριο του Συμβουλίου των αρμόδιων Υπουργών στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε επίσης ότι «η Ελλάδα το προσεχές χρονικό διάστημα θα διεκδικήσει σημαντικούς πόρους από το υφιστάμενο και το νέο πλαίσιο Συνδέοντας την Ευρώπη, προκειμένου να επιτύχει την ανάταξη και τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου, να ενισχύσει τις διευρωπαϊκές μεταφορές και να ενισχύσει και να τονώσει τη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τους λιμένες της χώρας».

Ειδικότερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη μιας πραγματικά αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς. Η υγειονομική κρίση, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι φυσικές καταστροφές καταδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της συνδεσιμότητας στις μεταφορές και της ανθεκτικότητας στις υποδομές. Αυτό αφορά κυρίως στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο παραμένει κατακερματισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ελλάδα το προσεχές χρονικό διάστημα θα διεκδικήσει σημαντικούς πόρους από το υφιστάμενο και το νέο πλαίσιο Συνδέοντας την Ευρώπη, προκειμένου να επιτύχει την ανάταξη και τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου, να ενισχύσει τις διευρωπαϊκές μεταφορές και να ενισχύσει και να τονώσει τη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τους λιμένες της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούμε μεθοδικά και συντονισμένα και θα πετύχουμε τον στόχο μας».

