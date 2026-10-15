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Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο βάζει αυστηρά συνταγματικά όρια στην αναγκαστική εκτέλεση και τους πλειστηριασμούς μοναδικής κατοικίας από το Δημόσιο.
Το ΣΤ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η κατάσχεση της οικογενειακής στέγης για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση είναι νόμιμη αποκλειστικά και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ουσιαστική, τεκμηριωμένη έρευνα και έχουν αποκλειστεί άλλα πρόσφορα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ενεργοποιώντας την αρχή της αναλογικότητας.
Συνταγματικό «φρένο» στις κατασχέσεις μοναδικής κατοικίας
Με την απόφαση 1404/2026, το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι η επιλογή της μοναδικής κατοικίας ως μέσου είσπραξης οφειλών που υπάγονται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) δεν μπορεί να αποτελεί την πρώτη ή αυθαίρετη επιλογή της Διοίκησης.
Το Ανώτατο Δικαστήριο συνδέει ευθέως την αναγκαστική εκτέλεση με:
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Τη συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
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Την προστασία της οικογενειακής ζωής και της κατοικίας.
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Την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση να αποδεικνύει ότι δεν υπήρχαν άλλα, ηπιότερα μέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της.
Διευκρινίζεται ότι η απόφαση δεν θεσπίζει οριζόντια, γενική απαγόρευση κατάσχεσης, αλλά θέτει μια αυστηρή προϋπόθεση νομιμότητας: η κατάσχεση είναι έγκυρη μόνο όταν η Διοίκηση έχει ερευνήσει και αποδείξει τεκμηριωμένα ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσφορα περιουσιακά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα) για την κάλυψη του χρέους.
Η υπόθεση της μεζονέτας στο Μοσχάτο και τα χρέη των 142.917 ευρώ
Η δικαστική κρίση πυροδοτήθηκε από την κατάσχεση μεριδίου 50% σε μεζονέτα 162 τ.μ. στο Μοσχάτο, η οποία ανήκε σε Διευθύνοντα Σύμβουλο ανώνυμης εταιρείας και αποτελούσε τη μοναδική οικογενειακή του στέγη.
Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης:
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Η κατάσχεση: Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά έβγαλε σε πρόγραμμα πλειστηριασμού το 50% του ακινήτου για ληξιπρόθεσμα χρέη της εταιρείας, ύψους 142.917 ευρώ, με την τιμή πρώτης προσφοράς να ορίζεται στις 80.000 ευρώ.
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Η προσφυγή: Ο οφειλέτης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για τη μοναδική στέγη της οικογένειάς του και ότι διέθετε άλλη ακίνητη περιουσία στην περιφέρεια, την οποία το Δημόσιο προσπέρασε.
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Οι δικαστικές αποφάσεις: Το Διοικητικό Πρωτοδικείο και στη συνέχεια το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσαν το πρόγραμμα πλειστηριασμού.
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Η απόρριψη του δημοσίου στο ΣτΕ: Το ΣτΕ, υπό τον Αντιπρόεδρο Ιωάννη Γράβαρη και με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Ελένη Παπαδημητρίου, απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του Δημοσίου, κρίνοντας ότι η ΔΟΥ όφειλε να είχε στραφεί προηγουμένως κατά των λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
Δικαίωμα ανακοπής ακόμη και στο πρόγραμμα πλειστηριασμού
Μια εξαιρετικά σημαντική δικονομική διάσταση της απόφασης 1404/2026 αποτελεί η ουσιαστική διεύρυνση της προστασίας του οφειλέτη απέναντι στις εισπρακτικές ενέργειες του Δημοσίου.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η παράλειψη της Φορολογικής Διοίκησης να ερευνήσει προηγουμένως την ύπαρξη άλλης πρόσφορης περιουσίας, μπορεί να προταθεί από τον πολίτη για πρώτη φορά, ακόμη και με την άσκηση ανακοπής κατά του προγράμματος πλειστηριασμού.
Η δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο αρχικό στάδιο προσβολής της κατασχετήριας έκθεσης, προσφέροντας ένα επιπλέον δίχτυ ασφαλείας στον θιγόμενο ιδιοκτήτη.
Στην περίπτωση που η σχετική ανακοπή γίνει δεκτή από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, το πρόγραμμα πλειστηριασμού ακυρώνεται πλήρως, ενώ παράλληλα η αρχική έκθεση κατάσχεσης καθίσταται ανενεργή.
Με αυτόν τον τρόπο, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο καθιστά σαφές ότι η αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων υποτάσσεται αυστηρά στους συνταγματικούς κανόνες και την αρχή της αναλογικότητας, υποχρεώνοντας το Κράτος σε πλήρη διαφάνεια, έρευνα και αιτιολόγηση πριν οδηγήσει μια οικογένεια στην απώλεια της μοναδικής της στέγης.