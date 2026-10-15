Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο βάζει αυστηρά συνταγματικά όρια στην αναγκαστική εκτέλεση και τους πλειστηριασμούς μοναδικής κατοικίας από το Δημόσιο.

Το ΣΤ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η κατάσχεση της οικογενειακής στέγης για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση είναι νόμιμη αποκλειστικά και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί ουσιαστική, τεκμηριωμένη έρευνα και έχουν αποκλειστεί άλλα πρόσφορα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ενεργοποιώντας την αρχή της αναλογικότητας.

Συνταγματικό «φρένο» στις κατασχέσεις μοναδικής κατοικίας

Με την απόφαση 1404/2026, το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι η επιλογή της μοναδικής κατοικίας ως μέσου είσπραξης οφειλών που υπάγονται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) δεν μπορεί να αποτελεί την πρώτη ή αυθαίρετη επιλογή της Διοίκησης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο συνδέει ευθέως την αναγκαστική εκτέλεση με:

Τη συνταγματική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας .

Την προστασία της οικογενειακής ζωής και της κατοικίας .

Την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επιβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση να αποδεικνύει ότι δεν υπήρχαν άλλα, ηπιότερα μέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της.

Διευκρινίζεται ότι η απόφαση δεν θεσπίζει οριζόντια, γενική απαγόρευση κατάσχεσης, αλλά θέτει μια αυστηρή προϋπόθεση νομιμότητας: η κατάσχεση είναι έγκυρη μόνο όταν η Διοίκηση έχει ερευνήσει και αποδείξει τεκμηριωμένα ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσφορα περιουσιακά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα) για την κάλυψη του χρέους.

Η υπόθεση της μεζονέτας στο Μοσχάτο και τα χρέη των 142.917 ευρώ

Η δικαστική κρίση πυροδοτήθηκε από την κατάσχεση μεριδίου 50% σε μεζονέτα 162 τ.μ. στο Μοσχάτο, η οποία ανήκε σε Διευθύνοντα Σύμβουλο ανώνυμης εταιρείας και αποτελούσε τη μοναδική οικογενειακή του στέγη.

Το χρονικό της δικαστικής διαμάχης: