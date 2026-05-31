Η στεγαστική κρίση βαθαίνει ολοένα και περισσότερο, λαμβάνοντας πλέον διαστάσεις κοινωνικής απειλής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εύρεση αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής κατοικίας εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της τρέχουσας δεκαετίας, μετατρέποντας το δικαίωμα στη στέγαση σε μια δυσπρόσιτη πολυτέλεια για τη μεσαία τάξη και τη νέα γενιά.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κομισιόν και της Eurostat, οι αυξήσεις στις τιμές των μισθώσεων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις οδηγούν σε μια εφιαλτική νέα πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το κόστος στέγασης απορροφά πλέον πάνω από το μισό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ανάμεσα στις πρωτεύουσες που βιώνουν αυτή τη δραματική πίεση, η Αθήνα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των πιο επιβαρυμένων περιοχών.

Πώς η στεγαστική κρίση μετατρέπει την ενοικίαση σε άπιαστο όνειρο

Το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, αλλά αποτελεί προϊόν μιας συστημικής ανισορροπίας που χτίζεται εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Από το 2014 και μετά, οι τιμές των ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τα εισοδήματα, διευρύνοντας σταθερά την ψαλίδα μεταξύ αγοραστικής δύναμης και κόστους διαβίωσης.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω των πληγών που άφησε πίσω της η υπερδεκαετής οικονομική ύφεση. Ενώ οι ονομαστικοί και οι πραγματικοί μισθοί υπέστησαν καθίζηση, η μετέπειτα ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Έτσι, το φαινόμενο που οι αναλυτές ονομάζουν «στεγαστική επιβάρυνση» (housing cost overburden) χτυπά με πρωτοφανή σφοδρότητα τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία αναγκάζονται να περικόψουν βασικές ανάγκες, όπως η διατροφή, η θέρμανση και η υγεία, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη στέγη τους.

Το Ελληνικό Παράδοξο: Χιλιάδες Κλειστά Σπίτια και Μηδενική Προσφορά

Στην Ελλάδα, η εικόνα επιβαρύνεται από μια σημαντική δομική ιδιαιτερότητα που συχνά υποτιμάται στις δημόσιες συζητήσεις. Η χώρα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές περιοχές με το μεγαλύτερο απόθεμα κενών κατοικιών. Βάσει στοιχείων της ΑΑΔΕ και της ΕΛΣΤΑΤ, εκατοντάδες χιλιάδες διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα παραμένουν σφραγισμένα.

Ωστόσο, το «διαθέσιμο» αυτό απόθεμα δεν μεταφράζεται σε πραγματική προσφορά στην αγορά, αφήνοντας τις πιέσεις αμείωτες. Οι λόγοι πίσω από αυτό το παράδοξο είναι πολλαπλοί:

Νομικά και Κληρονομικά Κολλήματα: Χιλιάδες ακίνητα βρίσκονται εγκλωβισμένα σε περίπλοκες δικαστικές διαμάχες ή πολυϊδιοκτησίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να πουληθούν ούτε να ενοικιαστούν.

Χιλιάδες ακίνητα βρίσκονται εγκλωβισμένα σε περίπλοκες δικαστικές διαμάχες ή πολυϊδιοκτησίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να πουληθούν ούτε να ενοικιαστούν. Υψηλό Κόστος Ανακαίνισης: Παλαιά ακίνητα που χρήζουν ριζικής ανακαίνισης παραμένουν κλειστά, καθώς οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να καλύψουν το εκτοξευμένο κόστος των οικοδομικών υλικών και των εργατικών χεριών.

Παλαιά ακίνητα που χρήζουν ριζικής ανακαίνισης παραμένουν κλειστά, καθώς οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να καλύψουν το εκτοξευμένο κόστος των οικοδομικών υλικών και των εργατικών χεριών. «Κόκκινα» Δάνεια και Funds: Μεγάλος όγκος κατοικιών βρίσκεται ακόμη στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, παγιδευμένος εκτός της παραδοσιακής αγοράς μισθώσεων.

Η «Τέλεια Καταιγίδα»: Airbnb, Χρυσή Βίζα και Οικοδομική Αδράνεια

Την ίδια ώρα, η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας τα προηγούμενα χρόνια –απόρροια της κατάρρευσης του κατασκευαστικού κλάδου κατά τα χρόνια των μνημονίων– δημιούργησε ένα τεράστιο έλλειμμα νέων κατοικιών. Η έλλειψη νέων κατασκευών, σε συνδυασμό με δύο μεγάλους καταλύτες, άλλαξε ριζικά τον χάρτη του real estate:

Η Εκτόξευση των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων: Πλατφόρμες τύπου Airbnb αφαίρεσαν χιλιάδες ακίνητα από τον παραδοσιακό ιστό των πόλεων. Ολόκληρες γειτονιές στο κέντρο της Αθήνας (όπως το Κουκάκι, τα Εξάρχεια, το Μετς και ο Νέος Κόσμος) μετατράπηκαν σε τουριστικές ζώνες, περιορίζοντας δραματικά τα διαθέσιμα σπίτια για μακροχρόνια ενοικίαση. Το Πρόγραμμα Golden Visa: Η εισροή ξένων κεφαλαίων για την απόκτηση άδειας διαμονής οδήγησε σε τεχνητή διόγκωση των αξιών των ακινήτων, συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τα μισθώματα, ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά θεωρούνταν λαϊκές ή χαμηλού κόστους.

Περιοχή Μέση Αύξηση Ενοικίων (2018-2026) Ποσοστό Εισοδήματος για Στέγαση Αθήνα (Κέντρο) +65% 52% – 57% Νότια Προάστια +70% 60% Θεσσαλονίκη +48% 45%

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων είναι μια αγορά που στενεύει διαρκώς. Τα κόστη διαβίωσης κινούνται σε επίπεδα που καθιστούν την κατοικία ολοένα και πιο δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς (όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη και η Κέρκυρα), όπου δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, δάσκαλοι και φοιτητές αδυνατούν πλέον να βρουν σπίτι που να ανταποκρίνεται στα οικονομικά τους δεδομένα.

Υπάρχει Διέξοδος; Τα Μέτρα και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί πλέον γενναίες, δομικές παρεμβάσεις και όχι απλώς ημίμετρα. Ενcore, προγράμματα όπως το «Σπίτι Μου» προσφέρουν μια ανάσα για την αγορά πρώτης κατοικίας από νέους, το μέτωπο των ενοικίων όμως παραμένει ακάλυπτο.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η λύση κρύβεται στην υιοθέτηση βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών:

Το Μοντέλο της Βιέννης: Επένδυση στην κοινωνική κατοικία και σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για προσιτά μισθώματα.

Επένδυση στην κοινωνική κατοικία και σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για προσιτά μισθώματα. Το Παράδειγμα της Λισαβόνας: Αυστηροί περιορισμοί στις άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης και παροχή φορολογικών κινήτρων για την επαναφορά των κλειστών διαμερισμάτων στην παραδοσιακή αγορά.

Αν δεν υπάρξει άμεσα ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο που θα συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες, πλαφόν στις τουριστικές μισθώσεις ανά περιοχή και άμεση αξιοποίηση του δημόσιου real estate, η κοινωνική συνοχή θα συνεχίσει να δοκιμάζεται σκληρά τα επόμενα χρόνια.