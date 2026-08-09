Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη προχώρησε σε χρηματοδότηση ύψους 2.294.500 ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με σκοπό την καταβολή στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές του ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.

Η κίνηση αυτή αφορά 1.120 φοιτητές του Πανεπιστημίου, και θα στηρίξει τους νέους που θα σπουδάσουν εκτός της πόλης τους. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα λάβουν το στεγαστικό επίδομα των 2.000 ευρώ, ενώ 109 ακόμη θα λάβουν 2.500 ευρώ.

Η δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη:

«Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει στην πόλη και στο Πανεπιστήμιο που επέλεξε, συνδέεται άμεσα με τις ίσες ευκαιρίες στην Εκπαίδευση. Και γνωρίζουμε καλά ότι πίσω από κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του βρίσκεται μια οικογένεια που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, και καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε ένα σημαντικό κόστος.

Με σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στηρίζουμε έμπρακτα 1.120 φοιτητές και τις οικογένειές τους στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Σε ένα Πανεπιστήμιο που απλώνεται σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία, η φοιτητική μέριμνα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Επενδύουμε σε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο που ανοίγει δρόμους και δημιουργεί ευκαιρίες για κάθε νέο και κάθε νέα, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγάλωσε ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Θέλουμε η επιλογή των σπουδών να συνοδεύεται από την ουσιαστική στήριξη που χρειάζεται ο φοιτητής για να προχωρήσει, να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να χτίσει το μέλλον που επιλέγει».