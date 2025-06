Την έβδομη μέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, δηλαδή την Πέμπτη, 19 Ιουνίου, ο Μπεχνάμ Σαεεντί, μέλος του προεδρείου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζει η Τεχεράνη ως απάντηση στους εχθρούς της.

Μέσω των Στενών του Ορμούζ διέρχεται το 20% της ημερήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, που σημαίνει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε γεωπολιτική καταιγίδα, πιθανότατα σε ενεργειακή ασφυξία, καθώς και σε ναυτιλιακή αποσταθεροποίηση.

Οι δηλώσεις του Σαεεντί αυξάνουν την παγκόσμια ανησυχία, ωστόσο, ο βουλευτής Αλί Γιαζντιχάχ διευκρίνισε πως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά θα συνεχιστεί, εκτός αν τεθούν σε κίνδυνο τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα του Ιράν. «Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέλθουν επίσημα και επιχειρησιακά στον πόλεμο υπέρ των σιωνιστών, τότε είναι νόμιμο δικαίωμα του Ιράν να ασκήσει πίεση, διαταράσσοντας τη διέλευση του πετρελαίου», ανέφερε.

Μία τέτοια κίνηση θα επέφεφε ισχυρό πλήγμα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, καθώς πρόκειται για μία θαλάσσια δίοδο στρατηγικής σημασίας, με πλάτος 55 έως 95 χιλιόμετρα ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν, δηλαδή μεταξύ των ακτών του Ιράν στα βόρεια και του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα νότια.

Η διακίνηση φορτίων μέσω των στενών του Ορμούζ σημείωσε μικρή μείωση, αλλά δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία σημαντική διαταραχή στις βασικές υποδομές πετρελαίου. Στις 15 Ιουνίου, διέπλευσαν 111 φορτηγά πλοία μέσω του Ορμούζ (από 116 στις 12 Ιουνίου), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/6) το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών. Η στενή υδάτινη οδός διαχειρίζεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Τα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν περίπου 20 από τα 22,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που παράγονται από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ καθημερινά μέσω του στενού, το οποίο έχει πλάτος 55 χιλιόμετρα. Το Ιράν επίσης τα αξιοποιεί, παραδίδοντας σχεδόν τρία εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Ένα βαρέλι χωράει 159 λίτρα.

Αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας ING εξηγούν ότι δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση στη ναυτιλία μέσω του Πορθμού του Ορμούζ στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Μόνο η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν περιορισμένες επιλογές για να στραφούν στον αγωγό αργού πετρελαίου ανατολής – δύσης μέσω της Αραβικής Χερσονήσου και του αγωγού αργού πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι.

«Ο πρώτος, ωστόσο, οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει ήδη παρακαμφθεί», σημειώνει η ING. Οι επιθέσεις με πυραύλους από τις πολιτοφυλακές Χούθι εκεί θέτουν σημαντικούς κινδύνους εδώ και μήνες.

Βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα «X», παρουσιάζει τον τεράστιο όγκο δραστηριότητας στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να γίνουν πλήρως αντιληπτές οι επιπτώσεις του κλεισίματος στην παγκόσμια κοινότητα.

Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον Βρετανό Κρεγκ Τέιλορ, Ανώτερο Σχεδιαστή Οπτικοποίησης Δεδομένων και απεικονίζει την κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας.

🗺️ I’ve spent a lot of time the past week looking at data in the Strait of Hormuz so here is a quick animation showcasing the sheer volume of activity in the Persian Gulf last Friday. The data highlights “Tanker” only vessels (AIS code 80-89) #map #3d #dataviz pic.twitter.com/0PvE9i43We

— Craig Taylor (@CraigTaylorViz) June 19, 2025