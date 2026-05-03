Βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες μακριά πριν τα αποθέματα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου φτάσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας αναταραχές στην διεθνή οικονομική κοινότητα. Οι έρευνες του Bloomberg και των Financial Times συγκλίνουν και έχουν κοινό παρονομαστή, τονίζοντας πως τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμη, τη στιγμή που βρισκόμαστε μια «ανάσα» μακριά από το καλοκαίρι.

Το Bloomberg παραπέμπει σε δηλώσεις που έχουν κάνει οι CEOs των πετρελαϊκων κολοσσών των ΗΠΑ, ενώ οι Financial Times από την πλευρά τους επιστρατεύουν τους μεγαλύτερους traders πετρελαίου.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και τα αποθέματα λιγοστεύουν

Σύμφωνα με τη Chevron, τη Exxon Mobil και τη Cοnoco Phillips όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, όλοι μας καταναλώνουμε εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα και το αργό πετρέλαιο που είχε αποθηκευτεί σε δεξαμενόπλοια, πριν οι ΗΠΑ το Ισραήλ εξαπολύσουν τον πόλεμο στο Ιράν.

Τα αποθέματα αυτά παρόλο που βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό ως τώρα, εξαντλούνται δραματικά.

«Τα αποθηκευμένα καύσιμα βοήθησαν στη συγκράτηση των τιμών αλλά τώρα εξαντλούνται», ανέφερε η οικονομική διευθύντρια της Chevron Ίμερ Μπόνερ στο Bloomberg. Ακόμη, τόνισε πως «δεν έχουν μείνει σχεδόν καθόλου αποθέματα ασφαλείας».

Από την αρχή του πολέμου οι αγορές ενέργειας φοβόντουσαν ένα μόνο πράγμα, να μην πραγματοποιηθεί ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ.

Το εφιαλτικό αυτό σενάριο έγινε πραγματικότητα. Οι αγορές ενέργειας θεωρούσαν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ κρίσιμο, καθώς υπό κανονικές συνθήκες, από το θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται καθημερινά το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει πάνω από 50% από τότε που το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τη διέλευση πριν από δύο μήνες, φτάνοντας πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η πρώτη πτώχευση αεροπορικής χαμηλού κόστους

Η πτωχευμένη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines (FLYYQ.PK) σταμάτησε τις δραστηριότητές της το Σάββατο 2/5, αποτελώντας το πρώτο θύμα του κλάδου που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των πιστωτών για ένα σχέδιο διάσωσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η κατάρρευση του πρώτου αερομεταφορέα εξαιτίας του διπλασιασμού των τιμών των καυσίμων αεριωθούμενων κατά τη διάρκεια του δίμηνου πολέμου με το Ιράν αναμένεται να κοστίσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για πλήγμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προτείνει πακέτο διάσωσης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Spirit, παρά την αντίθεση ορισμένων στενών συμβούλων του και πολλών Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο.

Καμία αμερικανική αεροπορική εταιρεία του μεγέθους της Spirit (σ.σ. η οποία κάποτε αντιπροσώπευε το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ) δεν έχει ρευστοποιηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η Spirit συνέβαλε στη διατήρηση χαμηλότερων τιμών σε αγορές όπου ανταγωνιζόταν τους μεγάλους αερομεταφορείς.

Οι τιμές καυσίμων απειλούν τις ασθενέστερες εταιρίες

Η κατάρρευση της Spirit καταδεικνύει πώς η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, λόγω του πολέμου στο Ιράν, εκθέτει τις πιο ευάλωτες αεροπορικές εταιρείες.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας προέβλεπε τιμές καυσίμων περίπου 2,24 δολάρια ανά γαλόνι το 2026 και 2,14 δολάρια το 2027. Ωστόσο, μέχρι τα τέλη Απριλίου οι τιμές είχαν εκτιναχθεί στα 4,51 δολάρια ανά γαλόνι, καθιστώντας αδύνατη την επιβίωση της εταιρείας χωρίς νέα χρηματοδότηση.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε στο Reuters ότι επιχείρησε να πείσει άλλες αεροπορικές εταιρείες να εξαγοράσουν τη Spirit, χωρίς επιτυχία. «Τι ακριβώς θα αγόραζε κάποιος;» διερωτήθηκε. «Αν κανείς δεν ενδιαφέρεται, γιατί να το κάνουμε εμείς;»

Η Spirit είχε καταλήξει σε συμφωνία με τους δανειστές της, που θα της επέτρεπε να εξέλθει από τη δεύτερη πτώχευσή της έως τα τέλη της άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά κατέρρευσαν μετά την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων.

Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία μετέφερε περίπου 1,7 εκατομμύρια επιβάτες εσωτερικού στις ΗΠΑ, με μερίδιο αγοράς 3,9%, έναντι 5,1% ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τη Cirium.

Μετά την ανακοίνωση της Spirit, μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ειδικούς ναύλους για τους επιβάτες που επηρεάστηκαν: η Frontier προσέφερε εκπτώσεις και νέα δρομολόγια, η JetBlue εισήγαγε ναύλους 99 δολαρίων έως την Τετάρτη, η Southwest ειδικές προσφορές, η United έθεσε πλαφόν στις τιμές απλής μετάβασης και η American πρόσθεσε «ναύλους διάσωσης», εξετάζοντας παράλληλα αύξηση της χωρητικότητας σε βασικές γραμμές.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την αγορά της εταιρείας στη «σωστή τιμή», ενώ σύμφωνα με πηγές είχε προταθεί χρηματοδότηση 500 εκατομμυρίων δολαρίων με αντάλλαγμα δικαιώματα αγοράς που αντιστοιχούν στο 90% των ιδίων κεφαλαίων της Spirit.

Παράλληλα, υπήρχαν διαφωνίες εντός της κυβέρνησης σχετικά με το εάν και υπό ποιους όρους θα προχωρούσε η διάσωση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Δύσκολο καλοκαίρι

Η Χέλιμα Κροφτ, αναλύτρια γεωπολιτικής και ενέργειας και επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων της επενδυτικής εταιρείας RBC Capital Markets, δήλωσε στους Financial Times ότι «βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας σημαντικής αλλαγής και στην ψυχολογία της αγοράς. Τα μηνύματα των ΗΠΑ γίνονται όλο και λιγότερο πιστευτά, καθώς ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Αν αποκλεισμός συνεχιστεί και τον Μάιο, οι τιμές του πετρελαίου θα ξεπεράσουν τα 140 δολάρια το βαρέλι», τόνισε Κρόφτ.

Ως τώρα τα διυλιστήρια στις ΗΠΑ άλλαζαν το μείγμα της παραγωγής και έδιναν προτεραιότητα στα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ. Κρίσιμο φαίνεται να είναι το καλοκαίρι, όπου αυξάνεται η ζήτηση για καύσιμα αυτοκινήτου, και μεγαλώνουν οι φόβοι για ελλείψεις βενζίνης.

«Μέχρι τα τέλη Απριλίου, τα αποθέματα βενζίνης στις ΗΠΑ βρίσκονταν στα 222 εκ. βαρέλια και αν τα αποθέματα πέσουν κάτω από 210 εκ. βαρέλια, αρχίζουν οι σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά. Τώρα εισερχόμαστε στη ζώνη κινδύνου» καταλήγει η Κροφτ.

Προειδοποιούν οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί παίκτες

Οι μεγαλύτεροι traders προειδοποιούν ότι πλησιάζουμε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την ενέργεια. Αναλυτές φτάνουν στο συμπέρασμα ότι ως τα τέλη Μαΐου τα αποθέματα αναμένεται να υποχωρήσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, και οι τιμές θα εκτοξευθούν.

Οι αγορές μπορεί να πόνταραν σε μια σύντομη εξομάλυνση της κρίσης εφοδιασμού, πλέον όμως έχουν χάσει τις ελπίδες τους και πιστεύουν ότι οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν ,καθιστώντας το μέλλον αβέβαιο.

Τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει ακόμη

«Τα ρεκόρ των προηγούμενων ενεργειακών κρίσεων μπορεί να καταρριφθούν σύντομα, καθώς εξαντλούνται τα διαθέσιμα αποθέματα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς.

«Είναι προφανές ότι δεν έχουμε δει ακόμα τον πλήρη αντίκτυπο της πρωτοφανούς διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, θα δούμε κι άλλα», είπε.