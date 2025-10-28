Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία». Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από την ΔΕΘ για ελάφρυνση της φορολογίας και στήριξη των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, με το νομοσχέδιο:

Τροποποιούνται βασικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επανακαθορίζονται οι κλίμακες και οι φορολογικοί συντελεστές για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ εισάγονται μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό παιδιών ή την ηλικία. Οι ίδιες μειώσεις εφαρμόζονται και στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους γιατρούς του Δημοσίου ο συντελεστής στις εφημερίες μειώνεται από 22% σε 20%. Παράλληλα, διατηρούνται για το 2026 τα φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές.

Θεσπίζεται εξαίρεση από τα τεκμήρια για τις νέες μητέρες το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας και για τα δύο επόμενα χρόνια, ενώ επεκτείνεται η ευνοϊκή ρύθμιση για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Αλλάζει η φορολόγηση των ενοικίων. Δημιουργείται νέο ενδιάμεσο κλιμάκιο εισοδήματος 12.000–24.000 ευρώ με συντελεστή 25%, μειωμένο από το 35% που ίσχυε, ενώ τα επόμενα κλιμάκια προσαρμόζονται αναλόγως. Παράλληλα, συνεχίζεται και το μέτρο της απαλλαγής από φόρο εισοδήματος για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που δηλώνονταν ως κενά ή βραχυχρόνια.

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ κατά 50% για το 2026 και καταργείται πλήρως από το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων (ή 1.700 στον Έβρο), με αξία έως 400.000 ευρώ.

Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Δωδεκανήσου και της Σαμοθράκης, ενώ παρατείνεται για όλο το 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές που παραμένουν απούλητες.

Θεσπίζεται νέο καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών επενδύσεων με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014, που προβλέπει έκπτωση 100% των επιλέξιμων δαπανών και ταχεία αδειοδότηση για νέες επενδύσεις έως το 2028, με συνολικό όριο 150 εκατ. ευρώ. Καταργείται επίσης το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.

Καθορίζεται το νέο μισθολογικό καθεστώς για τα Σώματα Ασφαλείας, με αυξήσεις επιδομάτων, επίδομα διοίκησης, διεύρυνση των περιοχών που λαμβάνουν παραμεθόριο και νέα αποζημίωση για πυροσβέστες. Παράλληλα, διασφαλίζεται η προσωπική διαφορά για τους μισθούς και τίθεται ανώτατο όριο αποδοχών ίσο με τον βασικό μισθό του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε οι νέες φορολογικές διατάξεις να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.