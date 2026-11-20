Τα αιτήματα των κοινωνικών κινημάτων που κομίζουν κυρίως οι νέοι στη Γαλλία και στην Ευρώπη κατά της αύξησης του κόστους διαβίωσης είναι “εύλογα”, δήλωσε ο νομπελίστας οικονομίας Τζόζεφ Στίγκλιτς, που τάχθηκε επίσης υπέρ της επιβολής φόρου στον πλούτο, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Ένα μέρος του προβλήματος, στη Γαλλία κυρίως, αλλά και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, είναι η ανισότητα μεταξύ των γενεών”, δήλωσε ο Τζόζεφ Στίγκλιτς στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Παρίσι, της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας (ICRICT), της οποίας είναι συμπρόεδρος.

“Οι νέοι διαπιστώνουν ότι κληρονομούν έναν κόσμο που έχει σημαδευτεί από την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στη στέγη. Δεν επωφελούνται από την εκπαίδευση που θα τους επέτρεπε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει νέες ανησυχίες”, πρόσθεσε ο 83χρονος Αμερικανός οικονομολόγος, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας και ένας από τους τρείς επιστήμονες που μοιράστηκαν το Νόμπελ Οικονομίας το 2001.

“Η υποτονική ανάπτυξη και η αύξηση των ανισοτήτων σημαίνουν ότι ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού δεν θα μπορέσει πιθανόν να φτάσει το βιοτικό επίπεδο των γονιών τους, ούτε να εκπληρώσει τις προσδοκίες του”, πρόσθεσε. “Οι νέοι είναι κυρίως αυτοί που διαδηλώνουν, και πιστεύω ότι πρόκειται για εύλογες ανησυχίες και ότι η εκτίμησή τους για τον κόσμο που κληρονόμησαν δεν είναι καθόλου παράλογη”.

“Αύξηση των εσόδων”

“Σήμερα, ο πλούτος που έχει συσσωρευτεί στους πλουσιότερους ανθρώπους είναι τόσος που μια χαμηλή φορολογία μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα”, υποστήριξε ο Τζόζεφ Στίγκλιτς.

Για να απαντηθούν τα αιτήματα των νέων, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η Γαλλία παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα δημόσια ελλείμματα στην ευρωζώνη, “υπάρχει ένα περιθώριο αύξησης των δημοσίων δαπανών, υπό τον όρο ότι θα αυξηθούν επίσης τα φορολογικά έσοδα, ένας φόρος επί του πλούτου θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή εσόδων”, τόνισε.

Ιδανικά, η φορολόγηση του πλούτου και των εταιρικών κερδών θα πρέπει να καθιερωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, “καθώς η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων σήμερα διευκολύνει τη φορολογική βελτιστοποίηση”.

“Επανεξέταση των δαπανών”

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη έκρινε ωστόσο απαραίτητο για τη Γαλλία και την Ευρώπη να “επανεξετάσουν ορισμένες δημόσιες δαπάνες”, την ώρα που η Γηραιά Ήπειρος προσπαθεί να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

“Οι φοιτητές μπορεί να μην αντιλαμβάνονται πλήρως αυτή την πραγματικότητα. Οι διαδηλωτές δεν καταλαβαίνουν πάντα ότι, πέρα από συνήθεις δημοσιονομικούς περιορισμούς, διανύουμε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτό, συνεπώς, καθιστά αναγκαία την προσεκτική αξιολόγηση διαφόρων δημόσιων προγραμμάτων”, εξήγησε.

Ο Στίγκλιτς συγκεκριμένα τάσσεται υπέρ ενός “πιο ευέλικτου και πιο προσαρμόσιμου συνταξιοδοτικού συστήματος”, όπου η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θα δικαιολογούσε το “να εργαζόμαστε περισσότερο”, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τον επίπονο χαρακτήρα της εργασίας.