Την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διοικητικών βημάτων για την είσοδο του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron στο Block 10 (Κυπαρισσιακός Κόλπος) ανακοίνωσαν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος.

Η εξέλιξη αυτή σφραγίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης στο ΥΠΕΝ, με τη συμμετοχή της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, καθώς και ανώτατων διοικητικών στελεχών της Chevron και της HELLENiQ ENERGY.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας farm-in, η HELLENiQ ENERGY μεταβιβάζει το 70% των δικαιωμάτων παραχώρησης στην αμερικανική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει πλέον και τον ρόλο του εντολοδόχου (operator) στην περιοχή.

Η έγκριση των σχετικών αιτημάτων από το ΥΠΕΝ και την ΕΔΕΥΕΠ, σε συνδυασμό με το πράσινο φως για την Άμεση Ξένη Επένδυση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ολοκληρώθηκε σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών από την υποβολή του επίσημου αιτήματος (28 Μαΐου).

Η ταχύτητα αυτή χαρακτηρίστηκε ως πρωτοφανής διοικητική επίδοση από την ηγεσία της ΕΔΕΥΕΠ.

Με τη συγκεκριμένη προσθήκη, η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη συνεργασία της, καθώς διαθέτει ήδη συμβάσεις μίσθωσης για τέσσερις ακόμη θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, και νότια της Πελοποννήσου, καθιστώντας το Block 10 την πέμπτη κοινή τους παραχώρηση στην ελληνική επικράτεια.

Στο τεχνικό σκέλος, οι ερευνητικές εργασίες για την 1η και 2η φάση του βασικού σταδίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τη HELLENiQ ENERGY, περιλαμβάνοντας εκτενείς γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Η διαθέσιμη βάση δεδομένων αναβαθμίστηκε ριζικά τα προηγούμενα έτη, αρχικά με την πρόσκτηση 1.210 χιλιομέτρων σεισμικών δεδομένων 2D το 2022 και στη συνέχεια με την πρόσκτηση 2.416 τετραγωνικών χιλιομέτρων τρισδιάστατων (3D) σεισμικών καταγραφών, οι οποίες καλύπτουν το 88% της παραχώρησης.

Πλέον, η νέα κοινοπραξία θα προχωρήσει στην από κοινού αξιολόγηση αυτών των δεδομένων, προκειμένου να λάβει την οριστική απόφαση για την είσοδο στην 3η Ερευνητική Φάση, η οποία προβλέπει την πραγματοποίηση της πρώτης δοκιμαστικής ερευνητικής γεώτρησης.

Στις δηλώσεις του, ο Υπουργός κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών πόρων με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τα δημόσια έσοδα της χώρας.

Η Αμερικανίδα Πρέσβης, κα Guilfoyle, τόνισε ότι η σύμπραξη αυτή αναδεικνύει την Ελλάδα σε δυναμικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και στρατηγικό πυλώνα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από την πλευρά των εταιρειών, τόσο ο κ. Andrew Deighan της Chevron, όσο και ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης της HELLENiQ ENERGY εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ευθυγράμμιση των χαρτοφυλακίων τους στο νότιο Ιόνιο, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές επιχειρηματικές συνέργειες και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς.