Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Συνέδριο της Forbes Global Properties, ενός από τους πλέον ισχυρούς διεθνείς οργανισμούς στο χώρο του Premium και Ultra-Premium Real Estate.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου 2026 στο «Angsana Corfu Resort & Spa», στην Κέρκυρα.

Πρόκειται για μια διοργάνωση διεθνούς κύρους, η οποία μέχρι σήμερα έχει φιλοξενηθεί αποκλειστικά και μόνο σε προορισμούς, όπως το Maui της Χαβάης και η Λίμνη Κόμο στην Ιταλία.

Η Forbes αποτελεί εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια, το σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την οικονομία, ενώ το περιοδικό Forbes ξεπερνά τους 160 εκατομμύρια μηνιαίους αναγνώστες παγκοσμίως, ανάμεσά τους κορυφαίοι επιχειρηματίες, επενδυτές και decision- makers από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η επιλογή της Ελλάδας και της Κέρκυρας για το 2026 αποτελεί διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα από την επενδυτική κοινότητα, επικαιροποιώντας τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της φιλοξενίας και του premium real estate.

Το Συνέδριο, που θα είναι κλειστού χαρακτήρα, αποκλειστικά για τα μέλη της Forbes Global Properties, αποτελεί ένα διεθνές φόρουμ υψηλής στρατηγικής σημασίας και θα συγκεντρώσει ιδιοκτήτες, προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και κορυφαία στελέχη των σημαντικότερων εταιρειών παγκοσμίως, που καθορίζουν τις επενδυτικές κατευθύνσεις των μεγαλύτερων ιδιωτικών κεφαλαίων και των Prime High-net-worth investors διεθνώς, από την Ασία, τον Καναδά και την Αμερική έως την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

Τη διοργάνωση υπογράφει η Forbes Global Properties (Η.Π.Α.), ενώ η Roula Rouva – Forbes Global Properties, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάληψη του Συνεδρίου εκ μέρους της Ελλάδας.

Για τρεις ημέρες, η Κέρκυρα θα φιλοξενήσει προσωπικότητες που επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή αγορά ακινήτων ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, σε μια συνάντηση υψηλής στρατηγικής αξίας για τον παγκόσμιο επενδυτικό και επιχειρηματικό χάρτη.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συμμετοχή στελεχών και συντακτών της Forbes Media Αμερικής και Ελλάδας, καθώς και διεθνών δημοσιογράφων και ομιλητών.