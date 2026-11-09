Με τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, την πορεία του πληθωρισμού και τις δημοσιονομικές προοπτικές της ευρωζώνης να κυριαρχούν στην ατζέντα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Eurogroup και θα συμμετάσχει στις εργασίες του ECOFIN.

Η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας θα συζητηθεί παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη συνεδρίαση του Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση.

Στο ECOFIN, οι υπουργοί Οικονομικών θα επιδιώξουν συμφωνία για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου φορολόγησης των καπνικών προϊόντων, ένα ζήτημα με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών θα εξετάσουν τις τελευταίες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη, στον απόηχο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο στην Μπανγκόκ. Η συζήτηση θα καλύψει τις προοπτικές ανάπτυξης, την πορεία του πληθωρισμού και τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών.

Για το ψηφιακό ευρώ, θα παρουσιαστεί η πρόοδος των διαπραγματεύσεων και των τεχνικών προετοιμασιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την κατάσταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος από τους επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), με αναφορά στους κινδύνους και στις προκλήσεις για την Τραπεζική Ένωση.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης ενημέρωση για τις υποψηφιότητες σχετικά με τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην Προεδρία της ΕΚΤ και την κάλυψη άλλων κενών θέσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας θα συζητηθεί σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών και των 27 κρατών μελών της ΕΕ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Οι υπουργοί θα εξετάσουν τρόπους αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των δημόσιων πόρων και ενίσχυσης των κοινών προμηθειών αμυντικού εξοπλισμού, με στόχο την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων.

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στο Eurogroup ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

ECOFIN

Στο ECOFIN, οι υπουργοί Οικονομικών θα επιδιώξουν συμφωνία για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου φορολόγησης των καπνικών προϊόντων. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει αλλαγές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την ένταξη νέων προϊόντων, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, στο ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο και την ενίσχυση των μέτρων κατά του παράνομου εμπορίου.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής στήριξης, καθώς και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και των κανονιστικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, με την εξέταση σύστασης για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής της Ιταλίας, καθώς και η πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αναφορά στις επενδύσεις, τις μεταρρυθμίσεις και τις εκταμιεύσεις προς τα κράτη μέλη.

Θα εξεταστούν επίσης οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα συμπεράσματα για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της G20.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ